Violento robo a periodista en un Metrolínea en Bucaramanga: ladrón la amenazó con enorme cuchillo

Este miércoles en la noche la periodista Estefanía Pedraza, quien trabaja para un reconocido medio radial en Bucaramanga, fue víctima de un violento atraco en un bus de Metrolínea.

Según contó la reportera, ya iba de regreso hacia su casa y en la estación Diamante la abordó un joven, quien la intimidó con un enorme cuchillo.

“La estación estaba sola, el muchacho se bajó del Metrolínea, yo tenía que hacer trasbordó, estábamos solos, el tipo tenía un tapabocas y de un momento a otro se me acercó, tenía un cuchillo gigante de cocina, me lo apuntó en la cara y me dijo que me entregara el bolso y que me quedara quieta”, contó la periodista.

¿En serio esperan que la gente use @Metrolinea, mientras permiten que se suban a los buses personas con armas (hasta cuchillos de cocina) para robar e intimidar a los usuarios dentro de las estaciones? ¿Por qué quitaron a los policías de la estaciones? — Estefanía Nía (@Jooberglo) November 3, 2022

El ladrón, después de intimidarla y robarle sus pertenencias, salió corriendo de la estación sin que existiera algún tipo de seguridad para los usuarios.

“Abrió la puerta y salió corriendo, en ese instante le dije a la chica de la estación, nadie llegó ni la Policía, me dio miedo quedarme ahí por la oscuridad, me quedé sin plata, estaba muy asustada”, agregó.

En mayo de este año, Metrolínea tuvo que suspender el uso de los baños del Sistema Integrado por los constantes robos que se presentaron en estos sectores.

"Esta situación ha venido sucediendo desde hace varios meses. Lastimosamente se han llevado hasta las puertas, las manijas de los lavamanos, han partido los baños", dijo, en su momento, Jhon Murillo, director de operaciones de Metrolínea.

