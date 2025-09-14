Cancelan la Vuelta a España: manifestantes frenaron la última etapa a 57km de la meta

Actualizado: septiembre 14, 2025 11:45 a. m.
La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y ahn protagonizado enfrentamientos con la Policía.
El pelotón, parado en los Jardines del Palacio Real, espera la protección policial para acudir a los vehículos de los equipos o directamente a sus hoteles.
Noticia en desarrollo.