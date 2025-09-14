En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

banner DK Vuelta 2025.png
Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / La Vuelta España  / Cancelan la Vuelta a España: manifestantes frenaron la última etapa a 57km de la meta

Cancelan la Vuelta a España: manifestantes frenaron la última etapa a 57km de la meta

Un grupo de manifestantes han detenido al pelotón de la Vuelta ciclista a España a unos 57 km de la meta, en las proximidades del Palacio Real.

Cancelan última etapa de la Vuelta a España
Cancelan última etapa de la Vuelta a España
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:45 a. m.

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y ahn protagonizado enfrentamientos con la Policía.

El pelotón, parado en los Jardines del Palacio Real, espera la protección policial para acudir a los vehículos de los equipos o directamente a sus hoteles.

Última etapa de la Vuelta a España
Última etapa de la Vuelta a España
Foto: @lavuelta

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vuelta a España

Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad