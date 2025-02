¿Cuál es el lado correcto del papel aluminio para cocinar sin que le haga daño?

El papel aluminio se ha convertido en un aliado indispensable en las cocinas de todo el mundo gracias a su versatilidad. Desde conservar alimentos en la nevera, envolver bocadillos, cocinar al horno y hasta mantener caliente un plato recién preparado, su uso es casi inevitable en la rutina diaria.

Este material, fabricado a partir de láminas delgadas de aluminio, es altamente resistente al calor, flexible y capaz de proteger los alimentos de la contaminación, la humedad y la pérdida de sabor.

Su popularidad también radica en su capacidad para soportar temperaturas extremas, lo que lo hace ideal para cocinar alimentos al horno o a la parrilla. Además, evita que los alimentos se peguen, facilita la limpieza y mantiene la frescura de los ingredientes al conservarlos en el refrigerador.

Sin embargo, su uso ha generado un debate recurrente entre los aficionados a la cocina y los expertos, pues señalan que hay una cara del papel aluminio que puede ser perjudicial para la salud.

Publicidad

¿Por qué el papel aluminio tiene dos caras diferentes?

La diferencia entre el lado brillante y el mate se debe únicamente al proceso de fabricación. Durante la laminación, dos hojas de aluminio pasan juntas por rodillos industriales.

Papel aluminio. Foto: Pexels

Las superficies en contacto directo con los rodillos adquieren un acabado brillante, mientras que las que se tocan entre sí quedan con un acabado mate. Esta variación no afecta las propiedades del papel, por lo que ambos lados son igualmente efectivos para cocinar, conservar alimentos o envolver bocadillos, según explican fabricantes como Albal.

Entonces, ¿cuál es el lado correcto del papel aluminio?

A pesar de los mitos populares que aseguran que un lado es mejor para conservar alimentos fríos y el otro para alimentos calientes, expertos y empresas de verificación de datos han aclarado que esta creencia es falsa.

Ambos lados tienen las mismas propiedades y pueden usarse indistintamente, sin que esto afecte la cocción o conservación de los alimentos.

Publicidad

¿Es seguro cocinar con papel aluminio?

El uso de papel aluminio en la cocina es seguro, siempre que se sigan ciertas recomendaciones. Según el Dr. Ulrich Nehring, químico alimentario, el papel aluminio puede liberar iones de aluminio cuando entra en contacto con alimentos altamente ácidos o salados, como manzanas, pepinillos, queso feta o salchichas.

Esta liberación es mínima y no representa un riesgo para la salud, a menos que se supere el límite de cinco miligramos por kilogramo de alimento, establecido por organismos como la Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) de Estados Unidos.

Recomendaciones para un uso seguro del papel aluminio