Cuidado con este mensaje en su celular: prometen pagos en efectivo y terminan vaciando cuentas

Los estafadores siguen creando métodos cada vez más sofisticados para cometer delitos, y como resultado, en los últimos días se ha alertado sobre una nueva modalidad de fraude a través de mensajes de texto que ya ha afectado a varias personas.

El mensaje llega sin previo aviso y promete un pago en efectivo que parece estar listo para ser reclamado. En medio de la rutina diaria, muchas personas abren el texto con curiosidad o urgencia, sin sospechar que detrás de esa notificación se esconde una trampa digital diseñada para robar información personal y vaciar cuentas bancarias.

Por ello, es importante saber cómo operan los ciberdelincuentes que, en los últimos días, han intensificado el envío masivo de mensajes fraudulentos a teléfonos celulares en el país.



Ojo con los mensajes de texto que prometen pagos

La Secretaría de Seguridad alertó sobre esta modalidad de estafa, en la que delincuentes envían mensajes de texto que simulan provenir de casas de envío de giros, prometiendo falsos pagos en efectivo.

En el contenido del mensaje incluyen enlaces sospechosos, cuyo objetivo es dirigir a las víctimas a páginas falsas creadas para capturar datos sensibles, como números de identificación, claves bancarias o información financiera.



Mensaje de texto fraudulento. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, al hacer clic en estos enlaces, las personas pueden ser redirigidas a sitios fraudulentos que imitan plataformas oficiales. Una vez allí, se les solicita ingresar información personal, que posteriormente es usada para cometer fraudes, suplantar identidades o acceder de forma ilegal a cuentas bancarias.

Esta práctica es conocida como phishing, una de las modalidades más comunes de delito informático.



¿Cómo evitar caer en la estafa de mensajes de texto?

Ante la recepción de este tipo de mensajes, lo que recomiendan las autoridades es lo siguiente:

No hacer clic en los enlaces incluidos en el mensaje.

No compartir datos personales, bancarios o financieros.

No reenviar el mensaje a otros contactos.

Bloquear el número desde el cual fue enviado.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, indicó que “la ciudadanía debe tomar precauciones y atender estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”.

Asimismo, también se sugiere verificar siempre la información a través de los canales oficiales de las entidades y reportar casos de posibles estafas al CAI virtual de la Policía Nacional o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.