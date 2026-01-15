Advierten que publicar rutinas de ejercicio en redes sociales puede ponerlo en riesgo

La actividad física, además de ser un hábito saludable, también conlleva a mejorar la salud mental, pues reduce el estrés, ansiedad, depresión, mejora el ánimo y el sueño. Además, aumenta la energía y la calidad de vida.

Muchas personas que hacen ejercicio suelen publicar sus rutinas en redes sociales o, incluso, los que corren, muestran el trayecto que hacen diariamente mientras se ejercitan, pero esto puede ser riesgoso.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá, mencionan que hacer pública la vida privada pone en riesgo la integridad de la persona.

“Muchas personas lo comparten en redes sociales como parte de su estilo de vida. Sin embargo, cuando estas publicaciones se hacen en modo público y de manera repetitiva, pueden convertirse en una fuente de información valiosa para quienes buscan cometer delitos”.



Publicar rutinas de ejercicio en redes puede ponerlo en riesgo

Publicar constantemente, la hora, el recorrido habitual, los lugares que se frecuentan y hacerlo en tiempo real, deja la puerta abierta a que cualquier persona tenga acceso a esos datos. De acuerdo a las autoridades, exponerse de esa manera puede facilitar situaciones de acoso, seguimiento, hurto y agresiones, pues los delincuentes ya tienen la información de trayectos y rutinas predecibles.



Personas ejercitándose al aire libre. Foto: Freepik.

Asimismo, el riego aumenta cuando se incluye en las publicaciones la ubicación, referencias explícitas de lugares como la residencia u otros detalles que sirven para identificar los patrones que normalmente hace la víctima.

Con esa información, para los delincuentes es muy fácil vulnerar la seguridad de la persona.

Por ello, y con el fin de evitar situaciones de riesgo, la Secretaría de Seguridad, puso en marca el plan ‘No Viva EnModoPúblico’:

La estrategia no busca limitar el uso de redes sociales ni responsabilizar a las víctimas, sino promover decisiones informadas y hábitos de autoprotección en entornos digitales. Secretaría de Seguridad

Recomendaciones para evitar riesgos en redes sociales

Para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y la paz de las personas la entidad distrital entregó algunas recomendaciones:

