¡A un paso de la A! Unión Magdalena es el primer finalista del ascenso

En el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena venció 2-1 al Deportes Quindío este lunes y con 13 puntos se clasificó por el cuadrangular B a la final del Torneo Águila.

El equipo que dirige Harold Rivera ha hecho un gran año 2018 al sumar 73 puntos y conseguir con esta final su segundo objetivo del año, luego de clasificar a las cuadrangulares semifinales del futbol de ascenso en Colombia.

Si el próximo miércoles el Cúcuta Deportivo logra vencer a Llaneros, en el estadio general Santander, el equipo motilón y Unión Magdalena serán finalistas, pero además automáticamente se convertirán en los dos nuevos equipos de la Liga Águila en 2019, por ser los mejores de la reclasificación.

La última fecha del cuadrangular A será el miércoles 14 de noviembre a las 6:00 de la tarde con los juegos Cúcuta vs. Llaneros y Real Cartagena vs. Cortulua, mientras el del cuadrangular B, y sin jugarse nada, el jueves 15 serán los partidos Pereira vs. Unión y Quindío vs. Valledupar.