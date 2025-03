Así fue la primera clasificación de Hamilton con Ferrari: "Mucho que analizar"

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, aseguró que su estreno en una sesión clasificatoria a los mandos de un Ferrari fue "interesante" y que le proporcionó "mucho que analizar" pese a acabar en el octavo puesto, por detrás de lo que se esperaba.

"Me siento bien, me lo pasé bien hoy. (...) Me ha llevado mucho trabajo adaptarme , este coche es muy diferente a los que he tenido en el pasado, pero ha sido interesante", indicó en declaraciones a Sky Sports.

"No sabía que íbamos a estar ocho décimas por debajo (del 'poleman' Lando Norris, de McLaren) hoy, pero desde luego hay mucho que analizar", subrayó.

Ante una clasificación en la que incluso un piloto de Racing Bulls , el japonés Yuki Tsunoda, quedó por delante, Hamilton prometió: "Agacharemos la cabeza y empezaremos a trabajar para intentar descubrir por qué no vamos al mismo ritmo que los líderes".

La brecha del inglés con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc , fue mucho más reducida, de algo más de dos décimas (+0,218): "Charles ha estado en el equipo siete años, se conoce el coche al dedillo (...). Yo estoy todavía aprendiendo, así que me conformo con quedar así de cerca en mi primera clasificación".

Acerca de la amenaza de lluvia de cara a la carrera de este domingo, Hamilton reconoci ó que "será un desafío": "Nunca he llevado este coche sobre mojado. Ni siquiera conozco la configuración para lluvia, así que tendré que estudiármela esta noche, y mañana será otra experiencia de aprendizaje".

La gran carrera se celebrará mañana , domingo, a las 15.00 hora local (04.00 GMT) en el circuito de Albert Park, pista de 5.278 metros que presenta 14 curvas y a la que se darán 58 vueltas para completar 306 kilómetros.

Este es el resultado de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Australia, primera carrera del Mundial 2025 de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Melbourne y que acabó con la 'pole position' del británico Lando Norris (McLaren-Mercedes).

Clasificación de la Q3:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:15.096

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:15.180

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:15.481

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.546

5. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.670

6. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:15.737

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.755

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:15.973

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:15.980

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:16.062

- Eliminados en la Q2:

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:16.175

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:16.453

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:16.483

14. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 1:16.863

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:17.520

- eliminados en la Q1:

16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.525

17. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:16.579

18. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:17.094

19. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:17.147

20. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 0.000

Cabe recordar que la hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).