Atlético Nacional: a falta de exámenes médicos confirmaría su primer y gran refuerzo brasileño

Atlético Nacional, el actual campeón del futbol colombiano, pasó la página de la eliminación de los cuadrangulares semifinales y ya piensa en el 2023. El verde paisa espera confirmar este miércoles al brasileño Francisco Da Costa, su nueva contratación, para afrontar lo que sería la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El futbolista, quien era del registro de Bolívar de Bolivia, presentará este miércoles los exámenes médicos y si no hay nada de última hora será nuevo jugador del club verdolaga, que trabaja por estos días bajo la batuta del entrenador Paulo Autuori.

"Llegar a Nacional es un nuevo desafío, es un paso importante, todo jugador debe buscar eso. Y beneficiar al club", expresó el futbolista desde el Aeropuerto Internacional El Alto, antes de tomar rumbo hacia territorio colombiano.

Da Costa llegará para reforzar al equipo verde pese a que el presidente del 'verde', Mauricio Navarro, dijo que no estaba dentro de las opciones para su club, debido a la alta inversión económica que debían hacer por el jugador.

Para fortuna del club antioqueño, el atacante y Bolívar bajaron sus pretensiones económicas y llegaron a un acuerdo con las directivas del elenco más ganador del balompié colombiano para su fichaje.

Antes de su viaje, el futbolista dejó un sentido mensaje a la hinchada del club celeste de la ciudad de La Paz, en donde oficia como local.

"Más que amigos, siento que tengo acá una familia, pero la vida es de moverse, ir hacia adelante. Y espero que no sea un adiós si no un hasta pronto, no se sabe el día de mañana. A este club le voy a guardar mucho cariño", dijo Da Costa, quien pasará a ser en un 70 por ciento propiedad del 'Rey de Copas'.

Mientras que el 30% restante será del club boliviano, en caso de una futura negociación. Se espera que el jugador, nacido en tierras donde el fútbol es rey sea solución de gol de un equipo que se quedó por fuera de la fiesta de los ocho y le pelee la titular a Jéfferson Duque.

A Nacional, Francisco llegará con 36 juegos y 2.538 minutos sumados en la liga vecina, además de 21 goles. Sin duda cifras de un artillero que a sus 27 años asumirá el que es quizá el reto más importante de su carrera deportiva.

