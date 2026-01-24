El piloto Sebastián ‘Tatán’ Garzón Orozco fue presentado oficialmente como nuevo integrante del Equipo Bogotá, convirtiéndose en el primer corredor de autos apoyado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El acto de presentación se realizó en La Pista Indoor, escenario de karts ubicado en el norte de la capital, donde el joven piloto estuvo acompañado por directivos del IDRD y representantes del sector deportivo. La alianza marca un hito para el deporte capitalino, al ampliar el respaldo institucional a disciplinas no tradicionales dentro del alto rendimiento.

Garzón, quien ya compite a nivel internacional, afronta en 2026 una temporada clave en su carrera. Tras un auspicioso inicio en los campeonatos de karts SKUSA y Winter ROK en Estados Unidos, el bogotano se alista para su debut en la USF2000, una de las categorías formativas más importantes en la ruta hacia la IndyCar.

Durante la presentación, el director del IDRD, Daniel García Cañón, destacó el alcance del proyecto y la proyección del piloto.



Bogotá hace historia al respaldar por primera vez el automovilismo de alto rendimiento. Foto: suministrada

“Es un honor presentar a Tatán como piloto del Equipo Bogotá. Es nuestro primer corredor de automovilismo y lo consideramos un proyecto especial. Esperamos que este sea el inicio de muchas carreras prometedoras”, señaló.

El respaldo del Distrito no se limita al aspecto económico. Según explicó el IDRD, el piloto cuenta con acompañamiento multidisciplinario, que incluye apoyo médico, fisioterapéutico, psicológico y nutricional, con el objetivo de fortalecer su preparación integral para competir en el exterior.

Publicidad

Por su parte, Sebastián Garzón celebró su vinculación al Equipo Bogotá y aseguró que asume este respaldo como una gran responsabilidad.

“La Fórmula 1 ya no es solo un sueño, es un objetivo. Vamos paso a paso, buscando ganar en cada categoría y seguir creciendo para representar bien a Bogotá y a Colombia”, afirmó el piloto.

En lo deportivo, Garzón ya registra resultados destacados en la presente temporada, con un primer y segundo lugar en válidas de la SKUSA y un podio en la Winter ROK. Entre el 6 y el 8 de febrero volverá a competir en karts, antes de enfocarse de lleno en su estreno en la USF2000, que comenzará en St. Petersburgo, Florida.

Publicidad

Con esta incorporación, el IDRD abre la puerta al automovilismo dentro del deporte apoyado por el Distrito, apostándole a un talento joven con proyección internacional y al crecimiento de nuevas disciplinas en el alto rendimiento colombiano.