En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Bogotá hace historia al respaldar por primera vez el automovilismo de alto rendimiento

Bogotá hace historia al respaldar por primera vez el automovilismo de alto rendimiento

El proyecto contempla un acompañamiento integral en salud y preparación física y mental, con miras a la competencia internacional, según lo confirmado por el IDRD.

Bogotá hace historia al respaldar por primera vez el automovilismo de alto rendimiento
Bogotá hace historia al respaldar por primera vez el automovilismo de alto rendimiento
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad