Esteban Chaves supo actuar con calma para mantenerse firme en la Vuelta a España

ETAPA 2 VUELTA A ESPAÑA✅ Un ascenso de primera categoría y un descenso siguen mostrando a los mejores • Etapa ganada por el español del Movistar Marc Soler • Esteban llegó con el grupo de favoritos en este inicio de vuelta. Estuvo muy atentos a algunos ataques que se dieron👏 • Mañana otro final en ascenso de primera categoría • Esperamos todo siga marchando bien para Esteban y el @mitchelton_scott ¡Estaremos atentos a todo lo que pase!💥 • • 📷David Ramos @gettyimages #estebanchaves #fuerzachavito #smiling #effort #proud #cyclinglife #cyclist #cycling #ciclismo #orgullocolombiano #vueltaaespaña