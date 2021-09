Egan Bernal se pronunció sobre polémica de 'Superman' López en Vuelta a España: “Lo lamento por él”

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) reivindicó este sábado el trabajo que ha desarrollado su equipo en una vigésima etapa que rompió en mil pedazos el pelotón y se cobró algunas víctimas importantes, como su compatriota Miguel Ángel López (Movistar), que terminó abandonando.

"La etapa la hemos movido nosotros más que el Bahrain Victorius. Hemos puesto un ritmo muy fuerte a falta de 90 kilómetros porque no teníamos mucho que perder. Queríamos dar espectáculo y darlo todo", explicó.

El cóndor de Zipaquirá alabó el "tremendo trabajo" desarrollado por sus compañeros para romper la carrera y que sirvió para que delante se quedasen en la ascensión al Alto de Mougás "los más fuertes".

Con la carrera lanzada y los ataques y contraataques que se produjeron al entrar en la selección final fue "una lotería, aunque se ha ido Adam (Yates) con los más fuertes y se jugará el podio con Jack Haig".

A Bernal la dureza de la etapa no le ha sorprendido porque es un día que en el equipo sabían que era "muy duro y siempre lo hemos tenido en cuenta".

"El perfil engaña a veces, pero conocíamos la zona y sabíamos que tenía subidas super duras", afirmó.

Publicidad

Del abandono de su compatriota Miguel Ángel López aseguró que nada más finalizar la etapa no sabía nada, aunque iba con él en el grupo, pero por su puesto en la clasificación y que no hubiese podido entrar en la selección de los mejores. "Me pongo en su situación y es frustrante perder el podio en la vigésima etapa. De todo corazón lo lamento por él", dijo.

Escuche y siga El Camerino, con Tito Puccetti, en Spotify: