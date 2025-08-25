Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / La Vuelta España  / Insólito robo en Vuelta a España: se llevaron bicicletas del líder avaluadas en una millonada

Insólito robo en Vuelta a España: se llevaron bicicletas del líder avaluadas en una millonada

El equipo de Jonas Vingegaard explicó que, en la madrugada, asaltaron el camión de los mecánicos y robaron varias bicicletas que tenían listas para la Vuelta a España.

Jonas Vingegaard_AFP.jpg
Jonas Vingegaard en La Vuelta a España
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 25, 2025 02:43 p. m.

El Visma/Lease a Bike informó este lunes del robo de varias bicicletas durante la madrugada, justo el día después de que Jonas Vingegaard ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder, y del abandono del francés Axel Zingle.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas", reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

"Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", que saldrá desde San Maurizio Canavese, prosiguió.

Vuelta a España_AFP.jpg
Vuelta a España
Foto: AFP

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Según la prensa española, el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

Publicidad

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aún así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

Con su baja, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la 80ª edición de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres (nordeste de España)..

El español Jorge Arcas del Movistar tampoco saldrá por unos dolores en la cadera.

Publicidad

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.

