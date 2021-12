¿Cuál es el delantero colombiano que más le gusta a Falcao?

Este miércoles, 1 de diciembre, se habló en Blog Deportivo sobre las declaraciones de Radamel Falcao García para el medio de comunicación llamado ‘El Club del Deportista’, donde habló sobre su futuro y lo que piensa hacer al retirarse, el fichaje con el Rayo Vallecano y el delantero colombiano que más admira.

“De alguna manera si lo pienso (retirarse), me gustaría seguir ligado ayudando a los jugadores jóvenes, no sé desde qué lugar, pero si me gustaría seguir ligado con el fútbol”, expresó.

El ‘Tigre’ afirmó que el delantero colombiano que más le gusta es Rafael Santos Borré, quien cumplió una destacada labor en River Plate y ahora se encuentra afrontando su primera temporada en la Bundesliga alemana.

Por otro lado, cabe recordar que el fichaje de Falcao por el Rayo Vallecano tomó por sorpresa a muchos seguidores, pero ha sido un gran revitalizador para la carrera del jugador colombiano.

“Un desafío muy lindo, hacer parte de un club de un barrio obrero, con los valores muy definidos y yo soy un futbolista muy apasionado. A mí me llena de orgullo formar parte de un club como este”, afirmó.

Sobre la cercanía del enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, el ídolo ‘Colchonero’ se mostró tranquilo y agradecido con la gente que le expresa su admiración y respeto todos los días en la ciudad donde reside.

