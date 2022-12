El día que Colombia conquistó París: Egan, Nairo y Rigo, orgullo nacional

El Tour de Francia de 2019 será uno de los eventos que quedará grabado en la memoria de todos los colombianos. Por primera vez, el país cumplirá el sueño de que la bandera tricolor se ondee en los Campos Elíseos gracias a pedalistas colombianos que han tenido una actuación brillante en Francia.

Le puede interesar: Video: Risas y llanto, así celebró Zipaquirá el histórico triunfo de Egan Bernal

Publicidad

Tres colombianos han logrado lo inimaginable, estar por primera vez juntos en el top 10 del Tour de Francia, con una representación que ha enorgullecido al país y, de paso, traer el trofeo a Latinoamérica, lo que demuestra que la pasión, perseverancia y disciplina cumplen cualquier sueño.

Egan Bernal, Nairo Quinta y Rigoberto Urán terminaron en el top 10, de la siguiente manera: Egan Bernal (primera posición), con un tiempo de 79H 52’52, Rigoberto Urán (séptimo), con un tiempo de 79H 58’07 y Nairo Quintana (octavo) con un tiempo de 79H 58’22.

Tras la decisiva etapa de este sábado, Egan dijo que durante todo el recorrido pensó: “Kilómetro a kilómetro, cada vez me queda menos”.

Publicidad

"Cuando Geraint Thomas me dio la mano comprendí que había ganado el Tour", declaró Bernal en la cima de Val Thorens, en la penúltima etapa.

En una 20ª etapa reducida a apenas 59 kilómetros (en vez de los 130 inicialmente previstos) debido al estado de las carreteras por las tormentas en los Alpes, Bernal entró en la meta de Val Thorens, a 2.365 metros de altitud, de la mano de su compañero Thomas, ganador en 2018, dejando una bella imagen del relevo generacional.

Publicidad

"Toda la etapa fui pensando, kilómetro a kilómetro, cada vez me queda menos. Cuando Geraint me dio la mano comprendí que había ganado el Tour", dijo.

En meta le esperaban su pareja Xiomara y su padre Germán para celebrar el hito del primer sudamericano que se prepara para ganar la carrera ciclista más importante del mundo.

"Falta llegar a París, solo queda una etapa, pero es increíble, no me lo puedo creer. Hoy estoy más tranquilo, pero me harán falta varios días para comprender lo que significa", señaló el colombiano de 22 años.

Por su parte, Quintana no ahorró elogios para resaltar las capacidades de Egan a tan corta edad y afirmó que ya sabía de lo que podía ser capaz.

Publicidad

"Hemos visto lo más grande de lo más grande, con su corta edad ya lo sabíamos y lo decíamos desde mucho antes. Cuando él comenzaba, con su manager hablamos sobre a donde podría ir Egan y realmente era al equipo en el que está. Es un gran equipo que lo ha llevado a lo más grande", dijo emocionado el ciclista colombiano.

Por su parte, Rigoberto Urán se mostró satisfecho con el desempeño que tuvo en esta edición de la competición más importante del ciclismo y felicitó a Egan Bernal por el título.

Publicidad

“Colombia tiene mucho ciclismo, vendrán muchas cosas más grandes”, dijo Uran.

El ciclista también hizo alusión a todas las personas que contribuyen en el trabajo de un deportista y felicitó a la familia y el grupo de trabajo de Egan.

“Realmente, detrás de cada deportista hay una gran historia y muchas personas”, explicó Urán.

En cuanto a su desempeño, afirmó que está contento.

Publicidad

“Yo termino bien, uno siempre quiere más, pero yo siempre he dicho que la carrera te pone en el lugar donde tiene que estar”, dijo ‘Rigo’.

Mientras tanto, de este lado del mundo, Zipaquirá amaneció preparada para celebrar el triunfo del que ya es uno de sus hijos más ilustres.

Publicidad

Desde primera hora de la mañana, vendedores ambulantes poblaron el parque La Esperanza de la localidad, al lado de la estación del ferrocarril, y voceaban sus productos para conmemorar la hazaña deportiva.

Banderas, camisetas de la selección colombiana de fútbol y también réplicas del maillot amarillo de Bernal se multiplicaron en las esquinas y las calles de esta pequeña ciudad conocida por albergar la Catedral de Sal, considerada la primera maravilla de Colombia.

La vía que une a Bogotá con Zipaquirá, de 43 kilómetros, se pobló a primeras horas de la mañana de ciclistas que partieron desde la capital colombiana para celebrar el logro de Bernal en el pueblo al que llegó siendo un niño.

No faltaron los centenares de vecinos curiosos que salieron a las calles a seguir esta última etapa del Tour de Francia en la que, salvo hecatombe, Egan se coronará campeón.

Publicidad

Con tal fin la Alcaldía de Zipaquirá instaló una pantalla gigante en la plaza principal para seguir la etapa final y rememorar también otros éxitos del ciclismo de la localidad, en la que nació el primer campeón de la Vuelta Colombia, Efraín "El Zipa" Forero.

Tal es el caso de Andrés Garzón, un ciudadano que recuerda el triunfo de "El Zipa" en la primera edición de la Vuelta a Colombia con un póster que lleva orgulloso.

Publicidad

Este zipaquireño, de 77 años, vivió el triunfo de "El Zipa" con su padre, mientras asistía a un partido de fútbol entre Santa Fe y Millonarios, los dos equipos de la capital colombiana.

También, se plantaron ordenadas algunas bicicletas de la época en la que "El Zipa" se coronó campeón, con sus respectivos dueños vestidos para la ocasión como en ese momento.

Con información de EFE y AFP.