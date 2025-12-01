Este es el deportista del año 2025 en Colombia; no es futbolista

El pesista Yeison López fue elegido como deportista del año 2025 en Colombia por el diario El Espectador y por Movistar, gracias a la buena temporada que tuvo, en la que se coronó campeón de la categoría de 88 kilogramos del Campeonato Mundial de Halterofilia de la ciudad noruega de Forde.

"Es un reconocimiento muy importante, ya el trabajo está hecho (en 2025) y hay que seguir adelante", dijo el pesista al recibir el premio, que celebró este año su edición número 65.

López, que fue el abanderado de Colombia en los Juegos Bolivarianos de Perú y consiguió dos oros, es el actual subcampeón olímpico de los 89 kilogramos tras ganar la medalla de plata en París 2024.

Yeison López, elegido deportista del año 2025 en Colombia Foto: El Espectador

El podio del deportista del año lo completaron la atleta Natalia Linares, que ocupó el segundo lugar al conseguir un bronce en el Mundial de Atletismo en salto largo, y la patinadora Gabriela Rueda, tercera, gracias a su destacada participación el Mundial de Patinaje.



En la categoría de juvenil del año, entre tanto, el tercer lugar fue para el pesista Sebastián Olivares, el segundo lugar para la patinadora Kollin Castro y el primer lugar para el golfista Tomás Restrepo, que con 17 años se coronó en la Toyota Junior Golf World Cup en Japón, el mayor logro en la historia de este deporte para Colombia.

El golfista juvenil también consiguió el premio al deportista más votado por los lectores del El Espectador.



Revelación del año

El galardón a la revelación del año lo consiguió la nadadora Isabela Bedoya, de 18 años, quien compartió el oro de los 50 metros libres de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con la brasileña Stephanie Balduccini al culminar la prueba en 25.42 segundos.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, fue elegido dirigente del año porque cinco selecciones del país clasificaron a mundiales organizados por la Fifa, y el equipo femenino de mayores obtuvo un cupo para el torneo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El premio al entrenador del año lo ganó Luis Arrieta, el seleccionador nacional de levantamiento de pesas, por su labor al frente del equipo colombiano que consiguió en octubre pasado un oro, una plata y tres bronces en el Campeonato Mundial en Noruega.

Equipo del año

El galardón del equipo del año, entre tanto, fue otorgado a la selección colombiana de patinaje, que ganó su título número 22 del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025 en China, el decimoquinto de forma consecutiva.



Deportista paralímpico

La ganadora de esta categoría fue la tenista María Angélica Bernal, subcampeona de dobles del torneo de Wimbledon en silla de ruedas en 2025. El tercer lugar lo consiguió el paratleta Francisco Sanclemente y el segundo Karen Palomeque, que ganó un oro este año en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi.

Durante la ceremonia, el exfutbolista Alfonso 'el Maestrico' Cañón, máximo goleador del Independiente Santa Fe con 146 tantos anotados entre 1964 y 1976 y en 1981, recibió el reconocimiento a la vida y obra.