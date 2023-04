Atlético Nacional preocupa por su presente, mientras Autuori da parte de tranquilidad ante crisis

No es el mejor presente de Atlético Nacional en la liga colombiana. A los problemas con la barra del verde paisa, Los Del Sur, se le suman los deficientes resultados deportivos en el rentado criollo, que tienen en vilo su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Con el reciente empate sin goles ante Envigado Fútbol Club en condición de visitante, en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay, el equipo verdolaga acumuló cuatro fechas sin conocer la victoria, lo que para un equipo de su palmarés es una verdadera crisis.

Sin embargo, para el brasileño Paulo Autuori, técnico de Nacional, las cosas van por buen camino y lo tranquiliza al juego del Rey de Copas. O por lo menos así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al encuentro, efectuado en el Polideportivo Sur.

"Hay otros partidos que hemos ganado y no salí contento. Me gustó mucho nuestro partido, creamos oportunidades y no le permitimos al rival aprovechar en las transiciones. Físicamente, me gustaría enviar un mensaje positivo para quienes trabajan en este tema, porque estuvieron muy bien", indicó el brasilero.

A su vez, se refirió a la expulsión de su máxima figura: el volante ofensivo Dorlan Pabón, quien por una agresión a un rival vio la tarjeta roja al minuto 86 del encuentro. Además, resaltó la importancia de encontrar jugadores que puedan reemplazarlo ante estas eventualidades.

"Mi labor no es lamentarme sobre lesiones o tarjetas. Mi labor es encontrar soluciones. Dorlan está en un buen momento, pero en sus goles hubo participación de otros jugadores. Hay que valorar eso y estar tranquilo para buscar la solución y reemplazarlo porque está con una eficacia enorme", manifestó.

El timonel verdolaga destacó el resultado y la parte física del plantel, pues cabe recordar que el elenco paisa también compite a nivel internacional, con ocasión de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el desgaste en los jugadores es el doble.

Finalmente, Autuori se ‘despachó’ contra la terna arbitral, pues no estuvo de acuerdo con varias decisiones que, a su parecer, perjudicaron al equipo e incidieron en el resultado.

“No entendí por qué el VAR no llamó para revisar un posible penal con Dorlan. No voy a discutir la roja que le mostraron, pero hay que equilibrar las cosas. El arquero, que estuvo muy bien, fue atendido por el cuerpo médico; el penal se demoró en cobrar, como en toda Sudamérica, en Europa es distinto; el chequeo del VAR, y los cambios, ¿4 minutos?. Merece reflexión”, concluyó.

