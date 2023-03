'Bolillo' Gómez, a punto de firmar con el Junior: "Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad"

El entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez habló con Fabio Poveda, de Blog Deportivo, en su llegada a Barranquilla para firmar contrato con el Junior luego de confirmarse la salida de Arturo Reyes por los flojos resultados en la Liga BetPlay y la eliminación en la Copa Sudamericana.

El exentrenador de selecciones como Ecuador y Honduras se hospedará en un reconocido hotel de la ciudad y en la tarde de este miércoles estará presente en el entrenamiento del conjunto tiburón para conocer a sus nuevos dirigidos.

"Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Es muy duro, difícil, siempre me ha tocado, a donde llego, resolver problemas como cuando fui a las selecciones o al Medellín. Esperemos que este problema tenga una solución rápida", dijo.

El sábado 18 de marzo estaría dirigiendo el partido del Junior ante Santa Fe, correspondiente por la fecha 9 de la liga colombiana, que será a las 8:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

De hecho, el 'Bolillo' Gómez tendría tres sesiones de entrenamiento en lo que queda de esta semana para enfrentar al león, que viene de derrotar 2-0 al América de Cali, uno de los candidatos al título de la liga del primer semestre.

"Es este momento los jugadores en los entrenamientos no se ven. Todos saben que de aquí al sábado no va a pasar nada, pero yo en el partido sí estaré. Ahí es donde veré quién va a estar y quién no. De por si la camiseta del Junior es pesada y perdiendo aún más", añadió.

¿Cómo ha visto a Juan Fernando Quintero?

El 'Bolillo' Gómez manifestó que no tiene dudas sobre el compromiso de Juan Fernando Quintero en cada uno de los partidos de Junior. Rescató su entrega y sentido de pertenencia con la institución.

Además, aceptó que es un duro golpe que Quintero no esté en dos partidos del tiburón por la convocatoria a la Selección Colombia por los amistosos ante Corea y Japón.

