Brayan Rovira revela detalles de su golazo de media distancia con Tolima vs. Boyacá Chicó

No hay discusión sobre el mejor gol de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II. El volante Brayan Rovira fue el encargado de anotar un golazo de media distancia en el partido entre el Deportes Tolima y el Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro.

En diálogo con Blog Deportivo, el jugador explicó cómo se gestó la jugada, que se viralizó en redes sociales, y qué factores lo llevaron a tomar la decisión de rematar desde tan lejos.

“Fue un gol muy especial. Aproveché que vi al arquero un poco salido del área. Todo se dio a la perfección: el golpe, la parábola que hizo el balón. En el primer tiempo ya habíamos visto que Chicó estaba muy adelantado y que su arquero jugaba como líbero. Incluso (Juan Pablo) Nieto me lo dijo y en el segundo tiempo se presentó la oportunidad para intentarlo”, relató el mediocampista, que destacó la preparación previa para sorprender al rival.

El jugador también resaltó que detrás de ese remate hay muchas horas de trabajo durante los entrenamientos e, incluso, recordó su paso por Atlético Nacional para mejorar su técnica.

“La práctica hace a la perfección. Desde mi paso por Nacional aprendí de Álex Mejía y Diego Arias a quedarme entrenando cambios de frente rectos. Esta vez no fue un cambio de frente, pero la idea era la misma: aprovechar que al rival le cuesta retroceder y sorprender cuando el arquero no tiene tiempo para reaccionar”, añadió.

¿Ya había hecho un gol así?

Rovira, de 28 años, confesó que no recordaba haber anotado un gol similar en su carrera.

“Lo había intentado antes, pero nunca se iba a dirección de puerta. Esta vez salió como lo habíamos visualizado”, comentó.

Sobre su buen momento goleador —que ya incluye otro golazo, pero contra Millo

narios—, el volante explicó que hay un trabajo detrás junto al cuerpo técnico de Lucas González.

“Con el preparador de arqueros Reiner Castillo y con el profe Lucas conversamos desde el inicio del torneo que, por nuestra identidad de juego, los volantes íbamos a tener oportunidades de media distancia. Hemos hecho énfasis en eso y por fortuna se ha visto reflejado en los partidos”, expresó.

Por último, Rovira elogió el enfoque táctico del entrenador Lucas González, pues, según él, el técnico enfatiza las áreas por donde se puede atacar, motivando al grupo.

Con este triunfo, el Tolima es cuarto en la tabla de posiciones con 20 puntos, a solo uno del líder Junior.