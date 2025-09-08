El gesto de Edwin Cardona en el clásico paisa que molestó a hinchas de Atlético Nacional

Tras la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores, la relación entre Edwin Cardona y la afición no ha estado del todo bien, pues algunos hinchas lo “culpan” de ser la razón por la cual el equipo no avanzó a la próxima ronda de la competencia.

Pero ahora la situación empeoró tras el clásico paisa de este domingo, 7 de septiembre, por la Liga BetPlay, pues tras el empate del equipo verdolaga vs. DIM, el ‘10’ habría celebrado el gol hacía la tribuna sur del estadio, es decir, a la afición verdolaga, que de inmediato reaccionó con críticas por la actitud del futbolista.

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Este fue el gesto de Edwin Cardona en el clásico paisa

Fue al minuto 77 del segundo tiempo, Alfredo Morelos empató el clásico paisa y salió a celebrar con euforia el tanto, pero la cámara de la transmisión captó al ‘10’ del cuadro verdolaga cantando hacia la tribuna su tanto, algo que, en redes sociales, fue tomado por hinchas de Atlético Nacional como una provocación de parte de Cardona.

“Acabaste de ser testigo de como Cardona trató mal a la hinchada y vos seguís defendiendo al man”; “Era una buena oportunidad para Cardona para ir a la tribuna”; “El problema de Cardona es que no piensa lo que hace en un momento caliente del partido”; “El problema de Cardona es que no piensa lo que hace en un momento caliente del partido”, son algunos comentarios.

Edwin Cardona no aprende de los errores.pic.twitter.com/OzHsW7Axw9 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 8, 2025

¿Le celebró el gol a los hinchas? Esto dijo Cardona

El caso generó toda una polémica en redes sociales y, de inmediato, fue consultado por lo sucedido en zona mixta por la prensa presente en el Atanasio Girardot. Fue al micrófono de Blog Verdolaga en donde contestó que “nunca haría eso”.

“No fue la celebración de la gente que estaba gritando, no a la de Nacional, quiero aclarar eso. Nunca fue a la sur ni eso. Fue a los que estaba ahí cuando gritaron cuando iba a entrar, entonces, nada, el primer gol me tiré a la celebración y estaba en el banco. Soy así”, dijo.

Asimismo, para aclarar la situación en su cuenta de Instagram publicó una foto de la hinchada de Nacional para reiterar su apoyo y cariño por la barra.