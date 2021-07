¿Cómo entender el millonario pleito judicial entre Nacional y Cortuluá por Fernando Uribe?

La disputa jurídica entre Atlético Nacional y Cortuluá por Fernando Uribe, y que involucra a la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, tiene en vilo a todos los hinchas de Colombia. El cuadro paisa se rehúsa a pagar una millonaria cifra al equipo vallecaucano, por lo que ha acudido a varias instancias de la justicia deportiva y ordinaria.

Para entender esta problemática Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá, a Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, y al abogado experto en derecho deportivo Andrés Charria.

“Se firma un acuerdo de transferencia que dice que el jugador no se podía transferir en una suma inferior a los 10 millones de dólares, cinco para Nacional y cinco para Cortuluá, (…) pero si aparecían propuestas inferiores, Nacional debía notificarle a Cortuluá y ese paso no lo hicieron. Para mí hubo un tema de negligencia. Es una cuestión de administradores y no le corresponde a Cortuluá”, afirmó Martán.

Todo este lío llevó a ambos equipos a acudir a las instancias judiciales encargadas del deporte, pero recientemente, tras el último fallo que ordena a Nacional el pago de 5 millones de dólares más intereses, los directivos del equipo verde interpusieron una tutela en la justicia ordinaria, acción que prohíbe la FIFA e, incluso, podría ser desafiliado.

“No pueden demandar a otros clubes por la justicia ordinaria, y mucho menos a la Dimayor y la Federación. Al Olimpia le pasó hace 20 años y tuvieron grandes problemas. Los jugadores no tienen problema, los clubes tienen otras características”, señaló el abogado Andrés Charria.

Por tal razón, Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, hizo un llamado a revisar los reglamentos que conforman las autoridades deportivas en Colombia: "Debe controlarse la legalidad de los reglamentos de los clubes que conforman la Federación de Fútbol. Son reglamentos empresariales y se estableció que deben revisarse".

