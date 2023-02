¿Cuáles serán las sanciones para Millonarios y Tolima por lo sucedido en Ibagué?

Después de lo sucedido con Daniel Cataño, de Millonarios , en el estadio Manuel Murillo Toro, en donde fue víctima de agresión por parte de un hincha. El volante fue expulsado por responderle al aficionado y, a su vez, el equipo vinotinto también tendría que pagar algunas sanciones por el mal comportamiento.

“Aquí en este código disciplinario único de la federación, hay artículos para todos, tanto para el equipo local como el visitante (…) El futbolista es el dueño del espectáculo, pero en el entorno se están viviendo muchas cosas diferentes porque el dueño también sufriendo igual, no crea, en muchas partes están amenazando a directivos de por qué no se van”, puntualizó Cesar Pinzón, abogado especialista en legislación deportiva, en Blog Deportivo.

Según el artículo 84, que es la responsabilidad por conducta por parte de los espectadores, modificado en 2018, cuando se presentó una situación con Atlético Nacional y el ‘Pecoso’ Castro cuando ingresó al terreno de juego; en ese momento, según Pinzón, la ley solo era sobre el equipo local y el visitante no tenía represalia por su comportamiento, por eso, el arreglo fue algo más justos para que ambas partes tengan culpa de un suceso.

“Acá hay una responsabilidad club local, literal y, si, por motivos imputables a sus dirigentes del cual es responsable del club o el organizador del evento y el equipo no puede o no quiere, se niega a jugar o a continuar el partido, también, se puede perder. Y el literal L, el club o selección municipal o departamental, que sin justa causa no presenta su equipo en la cancha a la hora programada oficialmente y por esta causa no se realizara el partido, si el club responsable fuese visitante, pagará al local los perjuicios económicos que vive la comisión”, explicó.

El abogado dijo que, a quien corresponde la seguridad del compromiso, es a las autoridades presentes en ese momento y quien organiza esto es el equipo local.

“Para eso está los comisionados de estos tribunales o estas comisiones para que decidan, pero conforme a la ley y de acuerdo con lo que está escrito, no formarle otro lado a las patas que no tiene que colocar. Entonces hay jurisprudencia. Hay cosas que se han presentado y que se han alargado, donde aquí le han dejado coger ventaja de esto y nos está ganando”, finalizó.