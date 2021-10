Daniel Ossa, presidente del Medellín: No tenemos una propuesta en firme, son acercamientos

El presidente del Deportivo Independiente Medellín, Daniel Ossa, habló en Blog Deportivo sobre cómo van las negociaciones con un grupo de empresarios para vender al ‘Poderoso’ y despejó varias dudas.

“Hemos hecho alrededor de cuatro acercamientos serios, no hemos llegado a nada. Cuando la gente dice que ya está listo, me toca dar claridad que eso no es así”, resaltó.

“En este momento no tenemos una propuesta en firme, son acercamientos”, añadió Ossa.

El presidente del DIM también explicó que se firmó los acuerdos de confidencialidad, “porque se envía información muy puntual”.

De hecho, reveló que han firmado cuatro documentos de estos, pero no se ha concretado nada.

“Eso no quiere decir que el negocio está listo. (Se firma) cuando se empieza a trazar información, que no se vaya a divulgar, que haya seriedad”.

Sobre la postura del club de no dar información relevante por las negociaciones, enfatizó que “no hemos salido a dar información porque no tenemos avances”.

“La institución lleva 8 años limpia, debemos seguir por esa línea. Estamos tomando el tiempo de analizar bien”, puntualizó.

