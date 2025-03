Dimayor se pronuncia sobre el 'Polilla' Da Silva y molesta a hinchas del América

El 9 de marzo se llevó a cabo una nueva edición del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, que, desafortunadamente, terminó en polémica por decisiones arbitrales a lo largo de los 90 minutos, que, desde el cuadro escarlata, aseguraron que favorecieron al conjunto verdolaga para llevarse los tres puntos en este duelo de la Liga BetPlay.

Pero uno de los momentos que más molestó a los hinchas escarlatas fue al final del partido cuando el árbitro le sacó tarjeta roja al 'Polilla' Da Silva, técnico del equipo, por protestar. Aunque pensaban que solo estaría fuera un partido, la Dimayor se pronunció e indicó que serán tres fechas con una multa de 4 millones de pesos.

"Por ser culpable de conducta incorrecta frente a los oficiales del partido (emplear lenguaje ofensivo). Art. 64 literal b), del Código Disciplinario Único de la FCF.", indicó la Dimayor en su resolución sobre la sanción al técnico del América de Cali, que, en ese orden de ideas, no estará en la fecha 9, 10 y 11 que corresponde a los partidos contra Alianza, Deportivo Cali y Fortaleza.

¿Por qué protestó el 'Polilla' Da Silva?

Fue una polémica jugada sobre el minuto 60 que daba un penal al equipo, pero que desde el VAR no era, lo que dio la molestia en el banquillo del América de Cali. Fue cuando William Tesillo recibió una pelota que rebotó en su mano, pero que, según el reglamento, al venir del rebote de un compañero no era considerado una acción desde los once pasos.

Por eso, Da Silva se fue contra el árbitro al final del partido y ahí recibió la sanción que confirma la Dimayor en su resolución disciplinaria.

Penal de William Tesillo // Fotos: Atlético Nacional y Win Sports.

Esto dijo el VAR sobre la jugada

"En el minuto 68 en una acción de área del equipo local, un jugador defensor al tratar de jugar el balón lo desvía con su pie a un compañero que lo juega con su pierna, cambiando su dirección a la mano. En la determinación técnica, el balón después de ser lanzado por un adversario y ser desviado inicialmente por un defensor y luego jugado por otro defensor, quien de su cuerpo le va a la mano, evidencia claramente que el balón al momento de tocar la mano no viene directamente de un adversario. Lo que constituye en una excepción de infracción sin importar la posición de esta", explicaron en el audio.