Dorlan Pabón no estará en el duelo contra Patronato de Copa Libertadores, ¿hay división?

Hay incertidumbre sobre el futuro de Atlético Nacional luego de que el equipo verdolaga perdiera la final con Millonarios. La discusión entre Dorlan Pabón y Paulo Autuori al final del compromiso por unos cambios que quería hacer el timonel brasileño ha dejado muchas preguntas en la afición que sigue sin entender lo que sucedió esa noche en El Campín.

Este lunes, 26 de junio, el equipo de Blog Deportivo confirmó que las directivas de Atlético Nacional, en cabeza del presidente Mauricio Navarro, tomarán decisiones por este y otros hechos a lo largo del semestre. No se sabe si el técnico Paulo Autuori saldrá del equipo o si algún jugador hará un paso al costado, pues primero enfrentarán a Patronato por Copa Libertadores antes de tomar una decisión.

“Esta confusión se la tiene que preguntar a otras personas, no fue mía. Estaba claro que era lo que queríamos hacer. Ahí no puedo hablar porque no fui el responsable”, señaló Autuori.

Ahora, Atlético Nacional confirmó el grupo que cerrará el semestre este martes, 27 de junio, en el duelo ante Patronato por Copa Libertadores; la sorpresa es que no se incluyeron a varios jugadores importantes, como lo son Jefferson Duque, Sebastián Gómez, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Danovis Banguero, Yerson Candelo y el propio Dorlan Pabón.

Horas antes de conocerse la convocatoria de Atlético Nacional, Dorlan Pabón, a través de su cuenta de Instagram, publicó un fuerte mensaje tras la derrota ante Millonarios en El Campín, además de una serie de insultos que ha recibido en su perfil personal por algunos hinchas inconformes por haber fallado su penal: "El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero, así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa".

Con la camiseta de Atlético Nacional, Dorlan Pabón ha disputado 188 partidos, en los cuales ha podido anotar en 74 ocasiones y dar asistencia en otras 38. Asimismo, el antioqueño tiene en su palmarés cuatro títulos con la camiseta verdolaga, además de varias distinciones por ser uno de los mejores del equipo paisa en los últimos años.

Por ahora, se desconoce si hay una división al interior de Atlético Nacional y si esta sería la razón del bajo rendimiento mostrado por el equipo en el semestre. Lo cierto es que Dorlan Pabón ya no volverá a vestir la camiseta verdolaga hasta el próximo semestre debido a su ausencia en el duelo ante Patronato por Copa Libertadores.

