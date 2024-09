No activar

Dorlan Pabón y la ‘jugadita’ para no ponerse la camiseta de Millonarios El extremo Dorlan Pabón encontró la fórmula para 'hacerle el quite' a la iniciativa de la Dimayor de ponerse la camiseta del rival. Conozca la poderosa razón para no salir con la casaca embajadora.