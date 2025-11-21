El dato que ilusiona a los hinchas de Nacional, desde ya, con una nueva final de liga

Atlético Nacional debutó en los cuadrangulares con un triunfo clave 1-0 ante América de Cali, gracias a un gol de Matheus Uribe, pero más allá del marcador quedó un registro que encendió el optimismo verdolaga. El equipo completó tres debuts consecutivos sin recibir gol en cuadrangulares, un hito excepcional en la historia reciente. Es apenas la segunda vez que lo logra en los torneos cortos.

La única ocasión previa en que Nacional había conseguido esta marca fue en 2007-I, 2007-II y 2008-I, una racha que terminó con el club disputando las tres finales de liga. En ese ciclo conquistó dos títulos en 2007, un antecedente que ahora alimenta la ilusión del hincha paisa. El dato se convierte en un guiño estadístico a un presente que quiere parecerse a aquellos años de triunfos y estrellas.

El triunfo también reforzó la fortaleza de Nacional en el Atanasio Girardot frente a los equipos de Cali. Con esta victoria, el club llegó a 10 partidos seguidos sin perder como local por Liga ante rivales vallecaucanos. La última caída fue el 8 de diciembre de 2021, 1-2 ante Deportivo Cali, precisamente en unos cuadrangulares.

Además, el equipo antioqueño firmó un nuevo registro histórico frente a América en torneos cortos. Con seis triunfos consecutivos en casa ante los escarlatas, superó las rachas previas de cinco victorias que dominaron los periodos 2010-2019 y 2005-2008. La hegemonía verdolaga en el Atanasio se mantiene firme y con tendencia ascendente.



Otro dato que fortalece la ilusión es la racha en cuadrangulares: Nacional sumó su cuarta victoria seguida sin recibir gol ante América en esta fase semifinal. Se trata de su mejor marca histórica frente a este rival en grupos. Los paisas no pierden un duelo de cuadrangulares ante los rojos desde el 2 de diciembre de 2007.

Entre marca y marca, Nacional parece reencontrarse con los patrones de un pasado exitoso. La solidez defensiva, los antecedentes favorables y el rendimiento en casa empiezan a dibujar un panorama que entusiasma a la hinchada. Si la historia -y más los datos- pesa, este equipo comienza a caminar por donde suelen caminar los finalistas.