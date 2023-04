'El Pibe' criticó violencia en los estadios: "Hay que pararla, no esperar una desgracia"

Después de los últimos hechos de violencia que se han presentado en estadios del fútbol colombiano , diversos jugadores, técnicos y directivos se han pronunciado rechazando vehemente estas acciones. Uno de ellos fue Carlos Alberto 'El Pibe' Valderrama, quien en diálogo con Gol Caracol, le envió un mensaje a la sociedad colombiana por estas acciones.

"El fútbol es paz, el deporte es paz, es tranquilidad, es alegría, pero es ya. A las personas que tienen que ponerle todo es ya es ahora, no esperen una desgracia sin necesidad, porque el fútbol no es para eso", manifestó 'El Pibe' desde Barranquilla, en donde se jugará a puerta cerrada el duelo entre Atlético Nacional y Melgar a raíz de los desmanes en el Atanasio Girardot.

Para Valderrama que Barranquilla tenga que prestar su estado es algo inaudito y no porque la ciudad no puedo, sino que los equipos tienen que estar junto a su público y no lejos de sus aficionados, menos, según él, por hechos ajenos a la fiesta del deporte.

"En Ibagué, cuando le pegaron a Daniel Cataño, lo de Nacional y ví el Partido de Manizales. Hay que pararlo ya, hay que parar esta situación ya porque después va a haber una desgracia, sin necesidad", puntualizó 'El Pibe' en el medio mencionado.

Asimismo, el ídolo de la Selección Colombia dijo que es un problema que está adquiriendo cierto poder por fuera de los estadios, porque más allá de los casos mencionados anteriormente, la violencia se ve en otros estadios dentro y fuera del mismo.

Por ahora, por estos hechos, Atlético Nacional y Once Caldas afrontarán sanciones por parte de Dimayor debido a la violencia que "no manejaron" en sus respectivos encuentro. El más afectado es el equipo verdolaga que está expulsado del Atanasio Girardot por parte de la Alcaldía de Medellín hasta que no arregle sus diferencias con la barra de Los Del Sur.

