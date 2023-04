"Es un gusto tener a nuestros hijos en la casa y que papá los vea jugar": alcalde de Barranquilla

Por culpa de la barra brava de Atlético Nacional , el equipo verdolaga no disputará su próximo partido de Copa Libertadores en el Atanasio Girardot, sino lo hará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

"Nos comunicamos con la Alcaldía de Medellín y Atlético Nacional para ver si se podía cumplir con los recursos logísticos y se tomó que el partido se llevará a cabo, pero a puerta cerrada por el poco tiempo para evaluar riesgos", manifestó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, el alcalde espera que sea la única vez que tengan que prestarle el estadio a Atlético Nacional, pero no porque él no quiera, sino porque este tipo de hechos no se deben registrar en el fútbol colombiano y anhela que los hechos de Los Del Sur solo sea un mal momento en Medellín.

"Esperamos que resuelvan esto y lleguen un acuerdo, para que Barranquilla no tenga que volver a prestarle el estadio a ningún equipo", dijo.

Además, aseguró que por parte de Junior y la alcaldía existen programas sociales para apoyar al barrismo, en especial para esos jóvenes en situaciones sociales complejas para que no caigan en problemas.

Desde la alcaldía de Barranquilla en cabeza de Jaime Pumarejo esperan que sea un espectáculo de alta calidad por parte de Atlético Nacional y que pronto regrese a donde pertenece: el estadio Atanasio Girardot.

"Pero siempre es un gusto tener a nuestros hijos en la casa y que papá los vea jugar para saber cómo ganarles", expresó Jaime Pumarejo sobre la importancia de tener un compromiso de la altura de Copa Libertadores.

El próximo partido de Atlético Nacional en Copa Libertadores será este jueves, 20 de abril, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Se espera que en los próximos días se llegue a consenso entre el club y los hinchas para regresar a Medellín.

