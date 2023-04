Presidente de Atlético Nacional lanza 'pullas' contra Alcaldía de Medellín por no prestar el estadio

En la tarde de este lunes, 17 de abril, se reunirán funcionarios de la Alcaldía de Medellín con hinchas de Atlético Nacional y dirigentes tras desmanes en el estadio Atanasio Girardot.

En diálogo con Blog Deportivo, el presidente de Atlético Nacional , Mauricio Navarro, aseguró que por parte de la institución hay un llamado a la calma pese a que funcionarios de la Alcaldía de Medellín hacen más difícil llegar a un puerto de "paz".

"A tlético Nacional quisiera que esto fuera un reunión abierta sin nada que ocultar y transparente. Propuse: ¿por qué no hacemos un reunión con los medios de comunicación y con la Gobernación de Antioquia? (...) Hasta ahora no se ha podido que la prensa sea recibida", añadió.

¿Qué pasará con el duelo ante Melgar por Copa Libertadores?

Publicidad

Faltan solo tres días para que Atlético Nacional reciba a Melgar (Perú) por la segunda fecha de la Copa Libertadores y por parte de la Alcaldía de Medellín no piensan prestarle el estadio al equipo hasta que no soluciones los problemas con su barra brava.

"Tenemos que dar una respuesta y es lo primero que tenemos que abordar. Si nos permite jugar en el estadio y somos invitados, si el alcalde nos permite jugar y nos invita. Si no expulsa el equipo del cual es hincha, bienvenido sea", dijo.

Navarro no se preocupa ni por los malos comentarios ni la situación de la barra, sino centró su atención en los próximos duelos del equipo y la tranquilidad de los jugadores ante este problema en las tribunas.

Publicidad

"No es una decisión particular del presidente ni vicepresidente, esta es una decisión de un grupo colegiado. Bien o no administrado es una opinión pública (...) Estamos atentos a poder jugar en el estadio. Lo que me preocupa es que una persona que ocupa un puesto tan importante de la ciudad tenga una visión tan cegada", finalizó.