"Es inaudito que se maten por defender trapos": papá de hincha de Nacional asesinado en Medellín

Nuevamente los hechos de violencia son protagonistas en los principales estadios del fútbol profesional colombiano, pues, este sábado, 29 de abril, un grupo de "hinchas" de Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentaron a las afueras del estadio Atanasio Girardot, que dejó dos muertos y 14 personas heridas.

En diálogo con Noticias Caracol, William Gallego, padre del hincha de Atlético Nacional asesinado en esta riña, aseguró que es sentimiento que no le desea a nadie, pues perder un hijo en una situación de estas es algo que no tiene que pasar en ningún lugar de Colombia.

“No era ningún bandido, no era ningún pandillero; era barrista, sí, de una barra que se llama Entrerríos. A él le gustaba asistir a los partidos, pero él no era de broncas y que porque entre los amigos le dijeran el ‘Zombie’, algo así, no quiere decir que fuera un maleante, como lo quiso decir el alcalde, que sacó un trino por ahí diciendo que alias el 'Zombie'”, manifestó Gallego.

Asimismo, el padre de familia le hizo un llamado a las autoridades deportivas para que este tipo de hechos no se tengan que presentar nuevamente, pues, según él, "es inaudito que se maten por defender unos trapos de unas entidades futboleras que no hacen nada por ellos".

Ya son 14 personas identificadas en este hecho, dice el alcalde de Medellín

Después de estos hechos, el primero en hablar sobre lo sucedido fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la capital de Antioquia ya han sido identificados varios barristas que están en lista para ser atrapados y judicializados.

“Tenemos ya identificados varios, pero los vamos a identificar a todos. Hemos dispuesto 15 policías judiciales, la Fiscalía ha delegado un fiscal especializado, tenemos una recompensa de 200 millones de pesos, estamos revisando todas las horas de grabación. Es muy tonto el que cree que puede hacer un ejercicio de violencia como el que hicieron en Medellín sin saber que Medellín está plagado de cámaras”, dijo el mandatario antioqueño.

Quintero aseguró que la pena en estos hombre debe ser ejemplar para sentar un buen precedente en el futuro del fútbol colombiano, por lo que piden que pronto sean capturado y "si son hombres" vayan al estadio para ayudar a las autoridades en ese proceso.

