"Es mi primera vez": Juan Carlos Pereira, emocionado al marcar triplete en Millonarios ante Cali

Juan Carlos Pereira fue la figura de la sexta fecha de la Liga BetPlay al marcar un triplete con Millonarios en la victoria 4-2 ante el Deportivo Cali. El futbolista habló en Blog Deportivo sobre ese inolvidable encuentro.

"Primera vez (que anota triplete en la primera división). Ya lo tengo (el balón) firmado por todos los compañeros (...) Me había quedado situaciones de gol, pero no las había concretado. Este partido me fue muy bien y tuve la posibilidad de marcar tres goles", comentó.

Pereira también manifestó que el gol que disfrutó más en El Campín fue el primero, porque venía de una jugada elaborada, en la que se "abrió la cancha" y la definición le gustó bastante.

¿Qué cambió en Millonarios para ser contundentes en el área rival?

Pereira detalló que desde la preparación previa del partido, el entrenado Alberto Gamero les indicó a sus dirigidos que el Cali venía a proponer, pero con un defensa central improvisado y por eso se debía abrir la cancha para "penetrarlos en la mitad".

"Macalister está por la derecha fijando el volante de marca de ellos, Larry se suma y yo me quedo. Ese es el secreto de nosotros. Dependemos de dónde esté Macalister para ir sumando gente al ataque", añadió.

Asimismo, enfatizó su rol de estar en "zonas muertas" para ser una opción de pase a sus compañeros y brindarle un cambio a Millonarios.

"La posesión que nosotros hacemos es muy importante, depende de mucha paciencia. Ir encontrando los espacios correspondientes para así atacarlos y hacerles daño", concluyó.

