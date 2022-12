"Es un reconocimiento para Alejandro Restrepo”: ‘pecoso’ Correa sobre título de Deportivo Pereira

Una noche mágica se vivió en la noche de este miércoles, 07 de diciembre, en la capital del Eje después de que se hiciera historia en el fútbol colombiano ; el Deportivo Pereira desde los once pasos conquistó, por primera vez en su historia, el título de campeón con el liderazgo del técnico Alejandro Restrepo.

Con caravana, en medio de la celebración del Día de Velitas, la hinchada matecaña se tomó las calles de Pereira para celebrar este hito en su historia en el fútbol colombiano. El ‘pecoso’ Correa, defensor del equipo campeón, en diálogo en Blu Radio, agradeció a Dios por este “sueño” y por la unión que se vivió en los camerinos para este título.

“El profe es el responsable directo (del título), él nos va a dar todo el reconocimiento, pero desde el primer día él nos convenció, creímos en su idea, creímos en su proyecto (…) Los procesos son importantes, muchas veces queremos inmediatez y esto es un reconocimiento para Alejandro Restrepo”, expresó el defensor.

Correa considero que, dentro de los camerinos del equipo matecaña, la mezcla de la experiencia y de juventud llevó a que él (Restrepo) pudiera tomar las mejores decisiones para la obtención del título.

El defensor, que comenzó su proceso entre 1990 y los 2000s, en las inferiores de Atlético Nacional; tuvo su oportunidad de debutar hasta que cumplió 26 años, cuando un amigo que era utilero de Itagüí lo invitó a presentarse al equipo del oriente antioqueño, y fue hasta 2010 en la segunda división que saltó a las canchas profesionales.

“Yo hablé con mi esposa y salió la oportunidad en Itagüí. Ella me dijo que yo qué quería, y si pudiera elegir, sería el fútbol. A la final me dijo que fuera y lo peor que me podían decir es que no, pero a la final sí y ese fue el lio”, añadió.

Con la experiencia que recolectó con Águilas Doradas (antes Itagüí Ditaires), Junior de Barranquilla, Once Caldas y Atlético Huila, el antioqueño por fin cumplió un sueño: ser campeón del fútbol colombiano con el Deportivo Pereira.