"Estamos optimistas para llegar a la final": Gamero sobre los cuadrangulares finales

Con los días contados para el Mundial de Qatar , el fútbol colombiano sigue con sus cuadrangulares finales mientras el resto del mundo disfruta de la cita en el continente asiático. Millonarios, Santa Fe, Pereira, Pasto, Medellín, América de Cali, Junior y Águilas Doradas son los protagonista del fin de año.

Alberto Gamero, técnico del cuadro embajador, habló del duelo ante Deportivo Pererira por la tercera jornada de los cuadrangulares finales en el grupo A y aseguró que será un compromiso díficil.

"El estado anímico siempre cambia partido a partido. A pesar de que no ganábamos, el equipo no estuvo bajo de ánimo. Nosotros vemos mucho video, nos dimos cuenta de los errores y de las cosas buenas que hacíamos. El ánimo es fuerte. Ganar en Barranquilla no es fácil, ante un gran equipo. Estamos optimistas y esperar estas cuatro fechas para llegar a la final, como todos los otros del grupo, que buscan eso", aseguró el entrenador albiazul.

Gamero considera que este es "un grupo díficil" y sin duda esto ha influido en los resultados que se han venido presentando de cara al cierre de la temporada del fútbol colombiano: "Tendrán sus cuentas. Nosotros tenemos las nuestras, al igual que Santa Fe y Pereira. En estos cuatro juegos será clave estar claros".

"Tienen juego directo, un esquema definido. Dos carrileros que van al ataque, hay que tener cuidado con Castro y León, son delanteros punzantes, se desmarcan, hacen gol", dijo sobre el duelo ante Deportivo Pereira.

Millonarios que ha obtenido una victoria y un empate en los cuadrangulares espera que ante Deportivo Pereira se abrá el camino para llegar a la final de la Liga BetPlay.

"Es mirar todo lo bueno que ya hicimos con ellos, analizar los errores que tuvimos y no recaer en eso nuevamente", añadió.

Millonarios se enfrentará ante Deportivo Pereira el próximo lunes, 14 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.