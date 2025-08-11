Este martes vuelven la Libertadores y la Sudamericana: así se jugarán los octavos de final

Las emociones del fútbol sudamericano regresan esta semana con el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, que se disputarán entre el 12 y el 14 de agosto en los partidos de ida, con la presencia de tres equipos colombianos.

8vos. Copa Libertadores 2025: horarios y partidos de ida

En la Copa Libertadores, el único representante colombiano es Atlético Nacional, que este martes 12 de agosto recibirá a São Paulo en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 de la noche. Ese mismo día se jugarán Fortaleza vs Vélez Sarsfield (5:00 de la tarde) y Peñarol vs Racing Club (7:30 de la noche).

El miércoles 13 será turno de Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata (5:00 de la tarde) y el clásico brasileño Flamengo vs Internacional (7:30 de la noche). La ida se cerrará el jueves 14 con Botafogo vs LDU Quito (5:00 de la tarde), Universitario vs Palmeiras (7:30 de la noche) y Libertad vs River Plate (7:30 de la noche).



Partidos 8vos. de final Copa Sudamericana 2025

En la Copa Sudamericana, Colombia cuenta con dos representantes: Once Caldas abrirá la serie ante Huracán este martes 12 de agosto a las 5:00 de la tarde en Manizales, mientras que América de Cali recibirá a Fluminense el mismo día a las 7:30 de la noche. También se disputará Independiente del Valle vs Mushuc Runa (7:30 de la noche).

El miércoles 13 se jugarán Bolívar vs Cienciano (5:00 de la tarde), Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador (7:30 de la noche) y Universidad de Chile vs Independiente (7:30 de la noche). El jueves 14 se cerrará con Atlético Mineiro vs Godoy Cruz (5:00 de la tarde) y Central Córdoba vs Lanús (7:30 de la noche).



Fechas de los partidos de vuelta

Los partidos de vuelta de los octavos de final se disputarán entre el 19 y el 21 de agosto, cuando quedarán definidos los ocho clasificados a los cuartos de final de cada certamen. Las finales están previstas para octubre (Sudamericana) y noviembre (Libertadores).