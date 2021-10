Fecha de clásicos en la liga colombiana: así se jugará la jornada 14

América y el Deportivo Cali se enfrentarán este sábado en la liga colombiana en la que ambos necesitan un triunfo para acallar las voces de sus seguidores que reclaman mejores resultados y porque, al menos de momento, no están entre los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda.

El venezolano Rafael Dudamel, que tomó al Deportivo Cali hace cinco fechas, y el colombiano Juan Carlos Osorio , prácticamente no tienen margen de error pues una derrota sería quedar más lejos de los que hasta el momento están entre los que disputarán el título de este año.

En la fecha anterior América igualó 1-1 con Millonarios en Bogotá, resultado que lo dejó en la novena casilla con 18 puntos, lejos del líder Atlético Nacional, que lleva 32 unidades.

Y el Deportivo Cali dejó escapar en casa el triunfo ante La Equidad con el que igualó 2-2. Los 'Azucareros' llevan 17 puntos y ocupan la casilla 14.

Osorio confía en que a sus delanteros finalmente se les "abra la puerta" y recordó que ante Millonarios tuvieron varias ocasiones de gol pero no se concretaron pero que por eso "no los voy a crucificar. No se nos están dando las cosas, pero a futuro cambiaremos eso".

Por su lado, Dudamel ha concentrado su trabajo en la definición y también espera que sus delanteros logren explotar sus virtudes ante rivales difíciles como 'la Mechita'.

En la jornada de clásico regionales, también destaca el juego entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, equipos que viven realidades distintas.

Los verdes son líderes absolutos del torneo -le llevan seis puntos a Millonarios, su más inmediato seguidor-, en tanto que el DIM es décimo con 18.

Ese incómodo puesto obliga al Medellín a redoblar esfuerzos para conseguir mínimo un empate aunque lo ideal sería una victoria que lo acercaría a los ocho equipos que disputarán el título.

Prácticamente en las mismas circunstancias está Santa Fe -casilla 13 con 17 enteros- que recibe a Millonarios -26 puntos- en El Campín de Bogotá.

Los dirigidos por Alberto Gamero no tendrán el aliento de sus aficionados porque Millonarios fue sancionado debido a que sus seguidores han sido protagonistas de desmanes dentro y fuera del estadio.

Con la llegada de Grigori Méndez al banco de Santa Fe el equipo ha logrado enderezar el rumbo ganando puntos de visitante como lo hizo la fecha pasada ante Patriotas con tanto de Carlos Sánchez.

Por otro lado, Junior recibe con toda su artillería a Jaguares que con una nómina mucho menos costosa que la de los 'Tiburones' ha logrado estar este semestre en la parte alta del torneo.

Ambos tienen 21 puntos y, de momento, están entre los ocho de fin de año al ocupar la cuarta y quinta plaza respectivamente.

Partidos de la décima cuarta jornada de la liga colombiana: