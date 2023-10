Final Liga y Copa BetPlay cambiarán de fecha: prepare el calendario

Este martes se conoció el remesón que sufrirá el calendario del fútbol colombiano tanto para la Liga como para la Copa BetPlay que se está disputando este segundo semestre del 2023. De acuerdo con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, estos cambios se realizarán por factores externos, como conciertos y eventos culturales, que se harán en los escenarios deportivos de los diferentes equipos del país.

Uno de los casos que tomó como ejemplo el presidente Jaramillo fue Millonarios. El equipo capitalino no pudo jugar la fecha 16 de la Liga BetPlay contra América de Cali porque el estadio Pascual Guerrero se encuentra en estos momentos como sede de la Copa Libertadores femenina que se realiza en la capital del Valle del Cauca. Además, como el embajador clasificó a semifinales de la Copa BetPlay, se debe mover el calendario para que alcanzara a descansar y ponerse a día en la liga de cara a la última fecha, pues esos partido deben jugarse en simultáneo para definir los conjuntos que avanzan a los cuadrangulares.

Así las cosas, la última fecha de la fase todos contra todos en la liga se jugará el miércoles 8 de noviembre y no el domingo 5 como se tenía previsto, pues para ese fin de semana se realizará el concierto de RBD en Medellín y no se podrá usar el estadio Atanasio Girardot, por lo que Atlético Nacional no podrá enfrentarse con Deportes Tolima.

Final de la Liga BetPlay

Con los ajustes en el calendario, el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 2023-II también se modificó y se jugará el miércoles 13 de diciembre.

Final de la Copa BetPlay

Vale recordar que las semifinales de la Copa BetPlay, que tiene los duelos entre Millonarios vs. Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira, se jugarán en partidos de ida y vuelta: 19 y 20 de octubre y 1 y 5 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que la final de la copa se dispute el 23 de noviembre.

