Fue una jugada descarada, pero, ¿qué culpa tiene el Unión Magdalena?: periodista César Corbacho

El periodista y relator César Augusto Corbacho habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la polémica entre el Unión Magdalena y Llaneros. Además, enfatizó que el ‘Ciclón’ nunca ha tenido un antecedente de amaño de partidos.

De hecho, presumió que desde hace tiempo hay una “rencilla” entre Fortaleza F.C y Llaneros, situación que pudo haber beneficiado al Magdalena para que el equipo bogotano no ascendiera y sí asegurara el cupo el conjunto de Santa Marta.

“¿Qué culpa tiene el Unión? Narrando esa jugada titubeé, me quedé mudo, estupefacto, ¿qué está pasando aquí? Porque fue una jugada descarada, antideportiva, sucia, pero, al tiempo, me pregunté, ¿qué culpa tiene el Unión?”, dijo.

“Hace rato viene una rencilla entre Fortaleza y Llaneros. Cuando ellos se enteran que Fortaleza perdiendo va a la A, presumo que ellos dicen: “mejor que gane el Unión a que suba Fortaleza”. Si usted ve el video, los primeros sorprendidos son los jugadores del Unión”, indicó.

Además, Corbacho manifestó que el presidente del club, Eduardo Dávila, no le metería plata a un partido para alterar el resultado.

“En la historia del Unión no ha habido un antecedente de comprar los partidos. Nadie lo puede decir, porque nunca ha habido. Unión no tiene culpa de lo que sucedió, se benefició, claro, porque presumo que Llaneros prefería que Magdalena subiera y no Fortaleza”, añadió.

Vale recordar que el onceno del Llano podía asegurar su paso a la primera categoría si ganaba el partido con cuatro goles al Unión Magdalena y si perdía el equipo Bogotano.

