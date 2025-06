Habla Andrés Felipe Román sobre lo sucedido en El Campín de Bogotá, ¿solo un susto?

Por unos minutos se encendieron las alarmas en Atlético Nacional, cuando Andrés Felipe Román se desplomó en el piso de el estadio Nemesio Camacho El Campín durante el partido vs. Independiente Santa Fe, que llevó a cabo los médicos de ambos equipos se acercaran a auxiliarlo para ver cómo se encontraba.

Por supuesto, el susto obligó al técnico argentino Gandolfi a hacer el cambio y autorizar el ingreso de Joan Castro, mientras especialistas trataban a Román y verificaban su estado de salud, de ser necesario iba a ser trasladado a un centro médico para ser tratado de manera correcta.

Andrés Felipe Román se desplomó en El Campín Fotos: Atlético Nacional y Win Sports

Por fortuna, no pasó a mayores y, confirmando eso, el propio futbolista se pronunció sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram: “Gente estoy bien. Gracias a todos por sus mensajes”, fueron las palabras del lateral, que calmaron no solo a los hinchas verdolagas, sino al fútbol profesional colombiano de que esto pudiera ser algo peor.

“El electro de Román, salió ok. Está nuevamente en el banco”, fueron las palabras desde el club, minutos después de lo sucedido en la cancha de El Campín, que, por fortuna, no pasó a mayores y dejó tranquilos a los hinchas verdolaga sobre lo sucedido. Todos esperan que solo sea un susto.

De igual forma, desde el club se hará seguimiento a lo sucedido y pronto darán a conocer si no fue algo grave para que pueda estar vs. Millonarios el próximo lunes, 16 de junio, por la fecha 5 de los cuadrangulares finales, duelo decisivo para los objetivos del conjunto verdolaga.

“Había que cambiarlo, no había otra opción, primero el ser humano. Es algo apresurado, está bien y no siente nada, pero tendrá que realizarse exámenes, pero sí fue una situación que no estamos acostumbrados. No fue nada raro, se fue por segundos y volvió al momento”, dijo el técnico Gandolfi tras lo sucedido con el lateral en este compromiso.