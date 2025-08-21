Hincha de Millonarios sí recuperó sus zapatos: se bajó de la tribuna a buscarlos

Durante el duelo entre Millonarios y Unión Magdalena este 20 de agosto, desde la tribuna norte de El Campín la barra brava del club albiazul lanzó zapatos en forma de protesta por los malos resultado del equipo en este inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay, o por lo menos eso dijo en redes sociales.

“La protesta de nosotros no es en contra de que Millonarios vaya de últimas, no es en contra de que no hayamos ganado partidos. Estamos cansados es del trato, el trato que tienen las directivas con su hinchada. Para nadie es un secreto que la hinchada de Millonarios es la más fiel. Nosotros hoy en día pagamos la boleta más costosa del fútbol colombiano y nunca hemos dejado al equipo solo”, dijo el presidente de los Comandos Azules Distrito Capital, Anderson Venegas, explicó en diálogo con Mañanas Blu, cambiando la versión de los hechos.

Hinchas de Millonarios protestando en El Campín Foto: AFP

Hincha sí recuperó sus zapatos

Si bien muchos hinchas caminaron descalzos por la carrera 30 luego del partido, pues se unieron a la protesta y lanzaron sus zapatos a la cancha, lo cierto es que uno sí tomó la decisión de recuperarlos y quedó en video el momento que bajó desde la lateral norte para buscarlos.

En dicho clip se ve cómo llega a la zona en donde se encontraban todos los zapatos para ubicar los suyos con cierta rabia, pues no lograba ubicarlos, pero rápidamente vio que se encontraban cerca de la tribuna mientras peleaba con otros hinchas que le reclamaban que los recogiera, a lo que él respondía que “era su problema”.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA EL ÚNICO PAR QUE TENÍA pic.twitter.com/UaANTTldpm — Juan Sebastian CAMPEÓN ⭐️🇮🇩🦁 (@JuanSebax85) August 21, 2025

¿Qué significan los zapatos que lanzaron los hinchas de Millonarios?

De acuerdo con versiones en el estadio, los zapatos que lanzaron los hinchas fue una manera de decir: “pónganse en los nuestros”, a los directivos y futbolistas que se encontraban en el estadio.