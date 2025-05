Hinchas de Millonarios celebran noticia de Falcao de cara a importante partido de liga

Se acabó la espera para los hinchas de Millonarios quienes celebraron este jueves, 15 de mayo, una importante novedad sobre el capitán e ídolo Radamel Falcao García.

Después de varias semanas, se confirmó la anhelada noticia sobre el delantero que no había podido jugar los últimos partidos con el conjunto embajador.



Falcao regresa a convocatoria

Luego de nueve semanas, Radamel Falcao regresa a una convocatoria de Millonarios. Esta vez, para el partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay contra Envigado en el estadio El Campín de Bogotá.

El capitán lidera la lista de 18 jugadores que buscarán, bajo la dirección del entrenador David González, una nueva victoria para estar en lo más alto de la tabla de clasificaciones de cara a lo que será los cuadrangulares.

Por eso, los hinchas de Millonarios celebraron en redes sociales con diferentes comentarios el regreso del goleador: "Mi corazón contento 🥹🤍", "🎶EL TIGRE FALCAO!!💙💙", "Vamooooooos que alegría el regreso de @FALCAO con toda millos💙Ⓜ️🌀 partido a partido unidos", entre otros.

Falcao, en convocatoria de Millonarios X: Millonarios

Otras de las novedades de esta convocatoria es el regreso de Nicolás Giraldo y la ausencia de Danovis Banguero quien no jugará contra el equipo antioqueño por acumulación de tarjetas amarillas.



¿Cuál había sido el último partido de Falcao?

El exdelantero del Rayo Vallecano había disputado su último partido en la eliminación de Millonarios ante Once Caldas en la fase previa de la Copa Sudamericana.

En esa ocasión, ingresó en el minuto 85 en reemplazo de Nicolás Arévalo, pero no pudo cambiar la historia de la victoria del conjunto de Manizales por el gol de Michael Barrios.

Falcao García no viaja a Barranquilla. Foto: Instagram @falcao.

Desde entonces, se perdió los partidos contra Junior, Águilas Doradas, los dos clásicos vs. Santa Fe, Alianza de Valledupar, Fortaleza, Atlético Nacional, Bucaramanga, América, Pereira y Once Caldas (liga), es decir, once compromisos.

Este regreso era esperado y se intuía, pues Falcao había publicado en sus redes sociales imágenes y videos de su proceso de recuperación, así como los entrenamientos en campo con sus compañeros en la sede de Millonarios.