Inicia este viernes: así se jugará la primera fecha del segundo semestre en la liga colombiana

Menos de un mes después de que Independiente Santa Fe se consagrara campeón del primer semestre en Colombia vencio al DIM en el Atanasio Girardot, este viernes comenzará a disputarse lo que será la segunda estrella del año en una Liga Betplay que, buscando organización respecto a los torneos internacionales, ya tiene programadas 19 de sus 20 jornadas de la fase regular.



Primeros partidos de la Liga Betplay-II 2025

La competencia en la Liga Betplay-II se abrirá entonces este viernes con dos compromisos: América de Cali visitará a Llaneros y Once Caldas será local de Atlético Nacional, a partir de las 6:00 de la tarde y 8:10 de la noche respectivamente. Es decir, la acción comenzará con 3 equipos que clasificaron a cuadrangulares en el apertura.



Cali vs- Junior, el 'plato fuerte'

Un día más tarde, el sábado 12 de julio, la programación tendrá otros 4 juegos, siendo el Deportivo Cali vs. Junior de las 8:10 de la noche, sobre el papel, el más atractivo. Ese mismo día se enfrentarán además Pasto vs. Tolima (2:00 de la tarde), Envigado F.C. vs. Fortaleza (4:10 de la tarde) y Bucaramanga vs. Boyacá Chicó (6:20 de la tarde).

La jornada continuará el domingo con los partidos entre Independiente Medellín y Alianza F.C. en el estadio Atanasio Girardot, el vigente campeón (Independiente Santa Fe) visitando al Deportivo Pereira y Equidad recibiendo en Techo a Águilas Doradas, mientras que el juego restante: Millonarios vs. Unión Magdalena, se jugará el miércoles 20 de agosto, en El Campín de Bogotá.



¿Dónde transmitirán los partidos de la primera fecha de la Liga Betplay-II 2025?

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐈𝐈-𝟐𝟎𝟐𝟓! 🙌



Ya están confirmadas las señales de televisión para los partidos de esta fecha 👀



Consulta a continuación dónde podrás ver cada encuentro de la Fecha 1 de manera… pic.twitter.com/AOix7fAGsw — DIMAYOR (@Dimayor) July 9, 2025

Cabe recordar que, pese al inicio de la programación en la Liga Betplay-II 2025, el reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) permite la inscripción de jugadores nuevos que lleguen como refuerzos a los diferentes equipos hasta algunas fechas después de iniciado el campeonato.