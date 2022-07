"Jugaré hasta donde esté competitivo, todavía me siento bien": Carmelo Valencia

Carmelo Valencia, delantero del Atlético Junior, expresó en diálogo con Blog Deportivo, luego de marcarle gol a Atlético Nacional por Copa Colombia, que jugará hasta que pueda continuar siendo competitivo.

"Todavía me siento muy bien, pero jugaré hasta donde esté competitivo", señaló Carmelo, tras reconocer que "no es una mentira" que no le quedan muchos años de fútbol y que esa continuidad, dijo, va a depender de su rendimiento.

"Nunca han escuchado de un Carmelo Valencia al que no le gusta correr, esa forma de jugar es la que me identifica y lo que me gusta, estoy contento de que el profe me de minutos y confianza", añadió el delantero.

Para Carmelo, una de las claves que lo ha ayudado a mantenerse vigente en el fútbol colombiano es la disciplina, que "es la base de todo", por lo que, según expresó "cuando uno tiene disciplina, sea en lo que sea, tarde o temprano los resultados siempre se van a ver".

"Los futbolistas somos unos privilegiados, yo jugué con cerca de 300 en Ferroválvulas cuando empecé y creo que soy el único que pude hacer una buena carrera. Después de tantos privilegios entonces cómo no sonreír, un partido malo o errar un gol hace parte de nuestra carrera", reflexionó, por otra parte, el atacante.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: