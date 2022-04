Junior pide que le den los puntos de partido contra Unión Magdalena suspendido por disturbios

Este lunes, el Junior de Barranquilla envío una petición a la junta de la Dimayor con la que buscan reclamar los puntos del partido contra Unión Magdalena, el cual tuvo que ser suspendido por fuertes disturbios y enfrentamientos entre los hinchas en el estadio Sierra Nevada, que dejó varios heridos y una persona muerta. Todo, según las versiones e informes, empezó por un trapo.

Héctor Fabio Báez, gerente de Junior de Barranquilla, explicó en Blog Deportivo que la petición se hace acatando las normas que estipula el código disciplinario de la liga colombiana, el cual establece que, según detalló, si un encuentro se suspende por hechos de violencia o para proteger la integridad de los equipos, el visitante tiene el derecho de quedarse con los tres puntos.

“Lo hacemos con lo que está estipulado en el código disciplinario del campeonato y la Federación, el cual dice que ante un hecho como el que sucedió y la terminación anticipada de un partido por temas de garantías, el equipo visitante recibiría los tres puntos”.

“Junior ya presentó un documento a la comisión en el sentido de estar interesado en la situación para que se le entreguen los puntos”. La masiva del ‘Tiburón’ fue enviada en horas de la tarde para que sea revisada en el comité que convocaron desde Dimayor para tomar medidas y anunciar las sanciones correspondientes por los enfrentamientos.

Sobre el ingreso de armas al estadio Sierra Nevada, Báez dijo que no entiende cómo pasó, pues videos muestran que no solo eran armas blancas, también había hinchas con machetes y palos con puntillas. “Esto no solo es de los clubes, están inmersos también el Estado y la Policía”.

Añadió que se debe tener un sistema de cámaras, reconocimiento facial, una base de datos, pues “hoy los clubes no conocen quién entra a los estadios y si son personas requeridas por las autoridades”.