Junior vs. Medellín EN VIVO: online y gratis los cuadrangulares de Liga BetPlay

Todo listo en el estadio Metropolitano de Barranquilla para el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025. El primer partido del cuadro tiburón será en la noche de este miércoles, 19 de noviembre, frente al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en donde buscará sumar su primera victoria para poder alcanzar la gran final del campeonato.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo ha sido uno de los equipos más regulares de la temporada 2025. No solo porque llegó a cuadrangulares ocupando el primer lugar del todos contra todos de la Liga BetPlay, sino porque actualmente es el subcampeón del fútbol profesional colombiano tras aquella final frente a Independiente Santa Fe.

Por ende, este choque entre tiburones y poderosos apunta a ser un partidazo por la calidad de plantillas que se enfrentan, además del gran rendimiento del equipo antioqueño a lo largo del año y, por supuesto, en la actualidad, siendo también finalista de la Copa BetPlay.

¿Dónde ver y a qué hora el partido Junior vs. Independiente Medellín HOY?

El primer partido por los cuadrangulares del Grupo A se disputará este miércoles, 19 de noviembre, desde las 8:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla, duelo especial para el cuadro tiburón y un reto para los dirigidos por Alfredo Arias para alcanzar el objetivo de la estrella de Navidad.



Desde las 8:15 de la noche, a través de YouTube, el equipo de Blog Deportivo tendrá EN VIVO, online y gratis este choque de los cuadrangulares, acompañado de todo un equipo de expertos, todo esto a través del siguiente link:

Junior vs. Medellín pronóstico

El partido entre Junior e Independiente Medellín de este 19 de noviembre de 2025 pinta cerrado y muy táctico, con ligera ventaja para el DIM según su rendimiento reciente, mayor regularidad y solidez en ambas áreas. Junior intentará imponer su localía, pero llega con más altibajos, mientras que Medellín ha mostrado mejor desempeño fuera de casa.

Los análisis coinciden en que será un duelo de pocos goles —menos de 2.5— y con baja probabilidad de que ambos anoten, lo que deja como resultado probable un 1-0 o 0-1, con el DIM partiendo como favorito o, al menos, como la opción más segura en doble oportunidad.

