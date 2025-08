Ni Millonarios ni Nacional, este equipo tiene el mayor tiempo efectivo de juego en Colombia

La Liga Betplay II-2025 ha dejado una sorpresa en sus primeras cinco fechas en Colombia. Aunque equipos como Millonarios y Atlético Nacional son protagonistas habituales, no lideran en tiempo efectivo de juego. El equipo que más tiempo mantiene el balón en juego es América de Cali.



Los tres equipos 'que más juegan' en Colombia

Según estadísticas oficiales de Dimayor y Opta, el cuadro escarlata registra un promedio de 56 minutos y 50 segundos de tiempo efectivo por partido, equivalente al 56,9 % del tiempo total. Le siguen La Equidad con 55:40 (56,3 %) y Unión Magdalena con 55:05 (54,7 %).

En contraste, Atlético Nacional ocupa la casilla 11 con 51:59 (52,3 %), mientras que Millonarios aparece cuarto con 54:37 (54,5 %). Atlético Bucaramanga cierra la lista, con apenas 47:47 (46,7 %), lo que refleja una gran diferencia frente al líder del ranking.

Por su parte, Santa Fe registra 53:59 (52,9 %) y el Deportivo Cali se ubica en la parte baja con 48:07 (48,7 %), mientras que el Independiente Medellín (DIM) presenta 51:10 (50,2 %). Estos números muestran diferencias significativas entre equipos grandes en cuanto a continuidad de juego.

Tiempo efectivo de juego en la Liga Betplay luego de 5 fechas. Foto: Dimayor.

El promedio general de la Liga es de 52:16, lo que representa un 52,1 % de tiempo efectivo por partido. La fecha con más minutos de juego limpio ha sido la primera, con 53:02 (53,2 %), mientras que la tercera fue la más baja con 50:58 (50 %).

En la jornada más reciente, correspondiente a la fecha cinco, el duelo con mayor tiempo efectivo fue La Equidad vs Unión Magdalena, con 59:58 y un 59,7 %. En cambio, el partido con menos continuidad fue el clásico del eje cafetero: Deportivo Pereira vs Once Caldas, con apenas 46:20 (44,9 %).