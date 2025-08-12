Mejía confía en Atlético Nacional vs. Sao Paulo: "Si lo hicimos nosotros, ellos también"

Este 12 de agosto, Atlético Nacional recibe a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores con la obligación de obtener la victoria ante su gente para viajar a Brasil con mayor "tranquilidad". Un viejo conocido para el cuadro verdolaga, al cual ha enfrentado en dos ocasiones en instancias definitivas en torneos Conmebol.

La última vez fue hace 9 años por la semifinal de la Copa Libertadores, esa vez el cuadro verdolaga se quedó con la victoria 2 a 1 con doblete de Miguel Ángel Borja en el Atanasio Girardot. Pero obtener ese resultado no fue fácil y eso lo recuerda Alexander Mejía, que hizo parte del 11 titular que puso Reinaldo Rueda esa noche en la capital de Antioquia.

"Hay que ser sinceros. Independiente los cambios de técnico que han tenido y que no está figurando tanto Sao Paulo, no deja de ser peligroso y más en esta instancia. Ellos saben que al frente tendrán un equipo que se ha familiarizado con estas instancias, hay que tener cuidado porque van a cederle la posesión Nacional por momentos. Van a optar en una transición o se van a defender con la pelota, entonces Nacional deberá tomar las mejores decisiones", dijo el exfutbolista verdolaga en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo // Foto: AFP

Así le ganaron a Sao Paulo en la Copa Libertadores 2016

Mejía aseguró que este tipo de partidos lo ganan los que son más inteligentes, es decir, aquellos que sepan hacerle mejor lectura al rival y sus debilidades para aprovecharlas a su favor para obtener una resultado favorables.

"Fue un partido duro. Incluso, de visitante pegamos 2 a 0, pero hay una anécdota: cuando llegamos al estadio nos mostraban la Copa Libertadores como intimidándonos, pero estábamos convencidos del equipo que teníamos. Pegamos duro, los sorprendimos de la forma en que jugamos y cómo los incómodo, incluso, terminaron con 10 jugadores (...) El partido de vuelta comenzaron pegando 1-0, pero confíanos en nuestro trabajo y rápidamente empatamos, allí se les dificultó y empezaron a bajar para que Nacional se apoderara del juego. Ojalá se vuelva a repetir esta noche", contó.

Aexander Mejía vs. Sao Paulo en 2016 // Foto: AFP

Esto destaca Mejía del Atlético Nacional de Gandolfi

El técnico argentino ha sido de amores y odios en esta etapa en Medellín, pero, según Mejía, el club tiene cosas positivas y que no tienen todos los equipos, como por ejemplo: la velocidad en el frente de ataque, lo defensivo, la confianza en el mediocampo y los despliegues físicos de Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Zapata, que si se conectan todos, será más favorable un resultado.

Publicidad

"Si lo hicimos nosotros, ellos también lo pueden hacer", puntualizó.