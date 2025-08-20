Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Unión Magdalena HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2025
EN VIVO

Millonarios vs. Unión Magdalena HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2025

El equipo de David González busca regresar a la senda del triunfo en El Campín y en el torneo local tras un mal inicio en este segundo semestre del 2025.

Millonarios vs. Unión Magdalena.jpg
Millonarios vs. Unión Magdalena //
Fotos: Millonarios y Unión Magdalena
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 20, 2025 07:00 p. m.

Noche de fútbol en Bogotá gracias a la Liga BetPlay, esta vez el anfitrión será Millonarios que recibe a Unión Magdalena por el duelo aplazado de la fecha 1 del campeonato y lo hará en el estadio Nemesio Camacho El Campín en donde los dirigidos por el antioqueño David González buscan los 3 puntos en casa.

No ha sido el mejor arranque de campeonato para el cuadro albiazul y la continuidad de González se encuentra en vilo por los malos resultados. Hasta ahora, los embajadores han disputado 5 partidos con un saldo negativo de 4 derrotas y 1 empate, por lo tanto, la victoria frente al 'Ciclón Bananero' es casi una obligación.

David González, DT de Millonarios (1).jpg
David González, DT de Millonarios //
Foto: Millonarios

¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis el partido de Millonarios hoy?

Desde las 7:00 de la noche, los hinchas del conjunto embajador podrán vivir este partidos totalmente gratis y online gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través de la señal de YouTube, tendrán todas las emociones de los 90 minutos de este choque de la Liga BetPlay, en el Campín de la capital del país.

Así van las apuestas de este partido

  • Victoria azul: cuota paga 1.58.
  • Empate: cuota paga 3.8.
  • Victoria samaria: cuota paga 6.7.

Así formarán Millonarios y Unión Magdalena

  • Millonarios: Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Nicolás Giraldo; Dewar Steven Victoria, Nicolás Arévalo, Bruno Sávio; Beckham Castro, Luis Marimón y Jorge Cabezas.
  • Unión Magdalena: Joaquín Mattalia; Jhon Lerma, Héctor Urrego, Freddy Molina, Dilan Ortiz; Juan Giraldo, Juan José Tello, Fabián Cantillo; Jannenson Sarmiento, José Mercado y Ricardo Márquez.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Millonarios

Unión Magdalena

Liga BetPlay

en vivo

Señal en vivo