Millonarios vs. Unión Magdalena HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2025

Noche de fútbol en Bogotá gracias a la Liga BetPlay, esta vez el anfitrión será Millonarios que recibe a Unión Magdalena por el duelo aplazado de la fecha 1 del campeonato y lo hará en el estadio Nemesio Camacho El Campín en donde los dirigidos por el antioqueño David González buscan los 3 puntos en casa.

No ha sido el mejor arranque de campeonato para el cuadro albiazul y la continuidad de González se encuentra en vilo por los malos resultados. Hasta ahora, los embajadores han disputado 5 partidos con un saldo negativo de 4 derrotas y 1 empate, por lo tanto, la victoria frente al 'Ciclón Bananero' es casi una obligación.

David González, DT de Millonarios // Foto: Millonarios

¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis el partido de Millonarios hoy?

Desde las 7:00 de la noche, los hinchas del conjunto embajador podrán vivir este partidos totalmente gratis y online gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través de la señal de YouTube, tendrán todas las emociones de los 90 minutos de este choque de la Liga BetPlay, en el Campín de la capital del país.

Así van las apuestas de este partido

Victoria azul: cuota paga 1.58.

cuota paga 1.58. Empate: cuota paga 3.8.

cuota paga 3.8. Victoria samaria: cuota paga 6.7.

Así formarán Millonarios y Unión Magdalena