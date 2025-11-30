Mininterior pidió sanciones ejemplares por agresiones de hinchas de Atlético Nacional

Las impresionantes imágenes que se vieron en el Estadio Metropolitano de Itagüí en donde hinchas de Atlético Nacional golpearon brutalmente a algunos simpatizantes del Junior de Barranquilla, que se infiltraron aún cuando estaba permitido su ingreso, no solo han generado consternación en el fútbol colombiano sino también en el Gobierno nacional que ya se pronunció a través del Ministerio del Interior.

En su cuenta de X el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, aseguró que, “vemos con profunda preocupación la forma en que reiterativamente se acude a la violencia en los momentos previos a los partidos del club @nacionaloficial por parte de sus hinchas”. Hay que anotar que, incluso, antes del enfrentamiento entre 'paisas' y ‘barranquilleros’ hubo una agresión al bus del equipo visitante.

Rondón aseguró que debe ser importante establecer algunas rutas articuladas de diálogo y prevención con las autoridades locales frente a los antecedentes de hinchas de Atlético Nacional y por ello desde el Ministerio del Interior se pidió emitir sanciones ejemplares para las personas que aparecen en los videos golpeando de manera brutal a varias personas que, al parecer, eran hinchas del Junior de Barranquilla.

Hinchas del Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Alcaldía Barranquilla

Hay que recordar que los videos que se han viralizado en redes sociales muestran como hinchas de Atlético Nacional verifican la identidad de algunas personas sospechosas y que una vez logran determinar que no son oriundos del departamento de Antioquia y no llevan elementos alusivos al equipo verde, son atacados de manera brutal hasta, incluso, hacerlos caer de la tribuna.



Por último, y ante la gravedad de los hechos ocurridos en el Valle de Aburrá el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos le solicitó a la Alcaldía de Medellín que se realizara de manera urgente la sesión de la Comisión Local de Fútbol, reunión que se llevará a cabo este martes como ocurre semanalmente y en donde se tocará el tema a pesar de que los hechos ocurrieron en el municipio de Itagüí.