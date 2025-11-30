Refuerzan seguridad para Junior vs. Nacional en Barranquilla: no habrá hinchas visitantes

Desde las 2:30 de la tarde será instalado el Puesto de Mando Unificado que velará por la seguridad en el encuentro entre Junior y Nacional, agendado para este domingo en el estadio Metropolitano, desde las 6:30 de la tarde.

“La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Comisión Local de Fútbol, realizó la sesión n.º 37, en la que se definieron los aspectos logísticos y de seguridad para el partido entre Junior y Atlético Nacional, que se llevará a cabo mañana domingo 30 de noviembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez”, se puede leer en un comunicado.

“En la reunión participaron autoridades distritales, Policía Metropolitana y Ministerio Público, quienes revisaron las medidas necesarias para que todos los asistentes disfruten del evento en un ambiente seguro, familiar y de respeto”, agrega la misiva.

La Alcaldía informó que, tras un análisis conjunto, y al igual que en los dos últimos compromisos del conjunto tiburón jugados en Barranquilla, se decidió restringir el ingreso de la barra visitante como medida preventiva para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad dentro y alrededor del estadio.



Del mismo modo, el secretario de Gobierno Distrital, Ángelo Cianci, aclaró que las puertas se abrirán a las 3:00 p. m., dando como recomendación llegar temprano.

El escenario contará con 140 cámaras de seguridad; además, el evento estará acompañado por 950 policías que vigilarán dentro y fuera del estadio antes, durante y después del encuentro.

Entre las medidas de seguridad están:



No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas en envases de vidrio.

Está prohibido ingresar con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables.

No se permitirá el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

Está prohibido el ingreso con correas con hebillas u objetos que representen riesgo.

No se podrá ingresar con alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.

Los productos alimenticios y bebidas solo estarán disponibles en los puntos autorizados dentro del estadio.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener en todo momento una actitud respetuosa dentro y fuera del escenario: a no lanzar objetos, no usar pólvora, no portar estupefacientes, no invadir la cancha, evitar cualquier agresión física o verbal, seguir las indicaciones de la logística y de las autoridades, usar adecuadamente la silletería y mantener libres las salidas de emergencia. Además, recalcan que, al finalizar el evento, es importante salir con calma, porque el buen comportamiento de cada asistente hace la diferencia. Asimismo, se les recomienda a los asistentes llevar ropa cómoda.