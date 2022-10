"Nacional me salvó la vida, por eso no me guardo una gota de sudor": Sebastián Gómez

En una fecha especial que se adelantó en el fútbol colombiano, Atlético Nacional recibió a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot en el marco de la fecha 18 de la Liga Betplay. Los dirigidos por Pedro Sarmiento se impusieron 3 a 2 al equipo rojo y se colocaron en la tercera posición de la tabla general con Sebastián Gómez como líder.

La figura del compromiso fue el capitán del equipo verdolaga: Sebastián Gómez. El hombre de Girardota, Antioquia, marcó dos goles y lideró el medio campo de Atlético Nacional para lograr los tres puntos en el clásico paisa 327.

“Creo que uno está muy bien rodeado de grandes personas y excelentes futbolistas. Entonces eso lo he logrado identificar y saber de que en tenemos todas las herramientas para ser mejor con todo lo que Nacional nos brinda (…) Siempre lo he dicho, Nacional me salvó la vida y uno le retribuye eso no guardándose una gota de sudor”, expresó Gómez en rueda de prensa.

El capitán del equipo verdolaga se siente contento por el doble ante DIM. Sin embargo, lo que más destacó del compromiso fue la actitud del equipo y la jerarquía que mostró para seguir escalando en la tabla en la búsqueda de la clasificación.

Sebastián Gómez llegó al verde paisa en 2019 bajo el mando de Paulo Autuori, quien volverá a partir del 13 de octubre a Atlético Nacional. Desde entonces ha disputado 143 partidos en los cuales anotó en diez ocasiones brindando seis asitencias.

Con el equipo verdolaga ha logrados dos títulos: Copa Colombia (2021) y Liga (2022).